Regen, einzelne Gewitter und kühlere Nächte. Was das Wetter in den nächsten Tagen bringt und wann es wieder wärmer wird.

In Hamburg macht sich der Herbst weiter breit. Regen und einzelne Gewitter erwarten die Hansestadt in den kommenden Tagen. (Symbolbild) Georg Wendt

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird das Wetter am Mittwoch wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist der Himmel wechselnd bis stark bewölkt, dazu gibt es Schauer und einzelne Gewitter. Örtlich können die Gewitter stark ausfallen. Die Höchstwerte liegen bei etwa 19 Grad.

Vor allem an der Nordsee wird es windig. Dort weht der Wind zeitweise stark und böig aus Südwest, später aus Nordwest. Sonst bleibt der Wind schwach bis mäßig.

Herbstliches Wetter mit kühlen Nächten

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In der Nacht zum Donnerstag bleibt es wechselnd bewölkt, dazu sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen sinken auf 14 Grad auf Helgoland und Fehmarn und bis auf 8 Grad im Binnenland. An den Küsten weht weiterhin teilweise starker und böiger West- bis Nordwestwind.

Am Donnerstag wird es bei Höchstwerten um 18 Grad zunächst wolkig mit einzelnen Schauern. Am Nachmittag lockert die Bewölkung auf und es bleibt überwiegend trocken. Auf Fehmarn weht anfangs noch ein frischer und böiger West- bis Nordwestwind.

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Am Freitag kommt der Regen

In der Nacht zum Freitag ist es teils wolkig, teils klar. In Nordfriesland können später einzelne Schauer aufziehen. Die Temperaturen gehen auf 15 Grad auf Helgoland, 11 Grad auf Nordstrand und bis zu 7 Grad im Binnenland zurück.

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Tagsüber wird es am Freitag zunächst noch zeitweise freundlich. Später ziehen von der Nordsee her dichtere Wolken und Regen auf. Die Temperaturen erreichen 18 Grad in Leck und bis zu 21 Grad in Hamburg. An der Nordsee weht mäßiger bis frischer Süd- bis Südwestwind.

Auch am Samstag bleibt es wechselhaft. Neben dichten Wolken zeigt sich zeitweise die Sonne, vereinzelt gibt es Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad auf Sylt und 21 Grad in Hamburg. (dpa/mp)