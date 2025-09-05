mopo plus logo
Eine U-Bahn der Linie U3 fährt in die Haltestelle Saarlandstraße ein. (Symbolbild)

Eine U-Bahn der Linie U3. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Hanno Bode

  • Barmbek

Geduld ist gefragt: U3 bis Sonntag unterbrochen, S-Bahn taugt nicht als Ersatz

Bis Sonntag müssen sich Bahnfahrende auf Verzögerungen von bis zu 20 Minuten auf der Linie U3 einstellen. Auch die S1 ist gesperrt.

Fahrgäste der Linie U3 müssen sich am Wochenende auf Verzögerungen einstellen. Hintergrund ist eine Sperrung der Strecke zwischen Barmbek und Mundsburg, die vom Betriebsbeginn am Freitag bis zum Betriebsschluss am Sonntag andauern soll.

Wie die Hochbahn mitteilte, werden in diesem Abschnitt die Gleise erneuert. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist demnach eingerichtet. 

Je nach Verkehrslage dauert die Fahrt bis zu 20 Minuten länger. Hinzu kommt, dass die S-Bahn-Linie S1 von Samstag bis Sonntag zwischen Berliner Tor und Wandsbeker Chaussee ebenfalls gesperrt ist und deswegen nicht als Alternative genutzt werden kann. Auch hier ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

