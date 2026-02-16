Teil löste sich vom Dach: Prüfung des Rathausdachs verzögert sich

Weil sich ein Teil vom Dach gelöst hat, ist ein Streifen rund um das Hamburger Rathaus abgesperrt. Die anstehende Prüfung des Daches muss jetzt verschoben werden – das Wetter spielt nicht mit.

Wegen des anhaltenden Schneefalls bleibt ein Bereich rund um das Hamburger Rathaus vorerst abgesperrt. Der Sicherheitsbereich war eingerichtet worden, nachdem sich am vergangenen Mittwoch ein Teil der Dachverzierung gelöst hatte und hinuntergestürzt war. Deshalb sollte das Dach eigentlich ab Wochenbeginn auf weitere lockere Teile überprüft werden.

Aus Sicherheitsgründen könne während der aktuellen Wetterlage jedoch nicht mit den Arbeiten begonnen werden, teilt der Senat mit.

Teile der Umgebung noch gesperrt

Nach dem Absturz einer Kupfer-Rose hatte die Feuerwehr bereits die Festigkeit der anderen Rosen kontrolliert. Die Prüfung der weiteren Dachteile steht hingegen noch aus. Die Vorderseite des Rathauses, der Innenhof und Teile der Johannisstraße sowie des alten Walls bleiben daher gesperrt.

Das Hamburger Rathaus zählt zu den klassischen Sehenswürdigkeiten der Hansestadt. Das Gebäude war im Stil der norddeutschen Renaissance errichtet und nach 55 Jahren Bauzeit im Jahr 1897 eingeweiht worden. Es beherbergt neben dem Senat auch die Hamburger Bürgerschaft. (mp/dpa)