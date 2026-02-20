Tea Time im Luxus-Hotel: Neuer Chef-Konditor serviert edle Snacks

Frisch gebackene Scones, Sandwiches und Kuchen: Der neue Chef-Pâtissier im „The Fontenay“ an der Außenalster kredenzt eine frühlingshafte Tee-Zeit. Der 32-Jährige ist kein Unbekannter im Luxus-Hotel und hat schon einige Preise abgeräumt.

Der Frühling lässt noch auf sich warten – im Luxus-Hotel „The Fontenay“ startet trotzdem schon die „Frühlings-Tea Time“. Vom neuen Chef-Pâtissier Mike Kainz (32) gibt es dabei Sandwiches mit Gurke, Frischkäse und Kerbel oder mit Roastbeef und Salsa Verde. Außerdem werden unter anderem Scones mit „Clotted Cream“ und eine neue Variante des Bienenstichs mit Vanille und Mandel serviert (79 Euro pro Person).

Tee-Zeit: „The Fontenay“ mit neuem Chef-Pâtissier

Das Luxus-Hotel „The Fontenay“ hat 130 luxuriöse Zimmer und Suiten, viele mit Alsterblick. imago/Stephan Wallocha Das Luxus-Hotel „The Fontenay“ hat 130 luxuriöse Zimmer und Suiten, viele mit Alsterblick.

Mike Kainz arbeitet schon seit acht Jahren als stellvertretender Chef-Pâtissier im „Fontenay“. Nun hat er die volle Verantwortung für sämtliche süße Kreationen im Luxus-Hotel. Er hat zunächst eine Ausbildung zum Koch gemacht, sammelte danach Erfahrungen in bekannten Hotels und Restaurants wie dem „Le Royal Méridien“ an der Alster oder bei Karlheinz Hauser auf dem „Süllberg“ in Blankenese.

2017 und 2020 wurde Mike Kainz als „Pâtissier des Jahres“ ausgezeichnet, einmal davon als Team-Leistung.