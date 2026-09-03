Auf der Baustelle des Elbtowers geht es nach wie vor nicht voran: Wir haben ein paar Alternativvorschläge für die Bauruine an den Elbbrücken.

Wie wäre es mit Techno-Clubs im Elbtower? Das Bild wurde mithilfe von KI erstellt. ChatGPT

Was wird aus dem Elbtower-Stummel in der HafenCity? Seit drei Jahren ist die Baustelle verwaist, die Verhandlungen mit dem Investorenkonsortium über den Weiterbau ziehen sich in die Länge. Dabei gäbe es so viele Möglichkeiten für die unrühmliche Bauruine an den Elbbrücken. Wir hätten ein paar Vorschläge. Dafür müsste die Stadt allerdings etwas tun, was sie bislang scheut.

Elbtower-Alternative Nummer 1: der Techno-Turm

Hamburgs Nachtleben steckt tief in der Krise: steigende Mieten, Energiekosten, sinkende Einnahmen, Verdrängung durch Bauprojekte wie an der Sternbrücke. Eine Umfrage des Interessenverbands Clubkombinat ergab 2025, dass jeder dritte Hamburger Club akut ums Überleben kämpft, jeder fünfte stehe vor dem Aus.

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Wie wäre es also, den Elbtower-Stummel in ein Clubhaus zu verwandeln? Platz gibt es dort mehr als genug – und außerdem keine Nachbarn in mehreren Kilometern Entfernung, die sich über den Lärm beschweren könnten.

Elbtower-Alternative Nummer 2: Tower to the People

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Diese Idee kommt von der Initiative „Tower to the People“, die vor Kurzem ihr Konzept präsentiert hat: Der Turm soll in ein „Reallabor für Kreislaufwirtschaft, Naturkunde und urbane Biodiversität“ verwandelt werden. Auf 14 Stockwerken könnten nachhaltige Projekte und Start-ups Platz finden.

So stellt sich die Initiative „Tower to the People“ den Elbtower vor: Ganz viel Grün und Platz für neue Projekte. Tower to the People

Finanziert werden soll das Projekt mithilfe einer Genossenschaft. Nach Angaben der Initiative unterstützen bislang 28 Partner den „Next Economy Hub“, darunter die Otto Group und Tchibo.

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Elbtower-Alternative Nummer 3: ein Wohngebäude

Ja, ja – der Senat hat mehrfach betont, dass Wohnen im Elbtower aufgrund der Lärmbelastung auf gar keinen Fall möglich wäre. Die Behörde von Bausenatorin Karen Pein (SPD) erklärte, sie habe die rechtlichen Bestimmungen dazu geprüft.

Wohnen ist im Elbtower laut dem Senat nicht möglich – schade eigentlich...Das Bild haben wir mit KI erstellt. ChatGPT

Trotzdem wirkt es ein wenig absurd, angesichts der angespannten Wohnungsmarktsituation eine solche Chance nicht zu nutzen. Immerhin wohnen Menschen auch an anderen Orten der Stadt direkt an Bahnschienen oder an der teilweise sechsspurigen Kieler Straße. Im Erdgeschoss des Elb-Wohntowers wäre vielleicht noch Platz für eine öffentliche Nutzung – wie wäre es mit einer Food Hall?

Elbtower-Alternative Nummer 4: das gemeinsame Stadt-Wohnzimmer

Hamburg hat erstaunlich wenige große und kostenlose Innenräume, in denen man sich einfach so aufhalten darf – warum also nicht den Elbtower dafür nutzen? Bibliothek, Kultur, Spielplätze, Lesesäle, Tischtennis … Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Vielleicht wäre sogar noch Platz für die beim Paloma-Viertel gestrichene öffentliche Dachterrasse mit Skateboard-Rampe, Kletterfassade und Gemeinschaftsgärten.

In einem Stockwerk würde sich bestimmt auch noch Platz für ein kleines Museum über Immobilienblasen und gescheiterte Großprojekte finden. Wichtigstes Exponat: das Museumsgebäude selbst. Man müsste nur ein Schildchen an den Beton hängen.

Elbtower-Alternative Nummer 5: das Öko-Hotel

Ein „Öko-Hotel“ im Elbtower könnte den Hochhausraum in ein nachhaltiges Stadtquartier verwandeln. Begrünte Fassaden und Dachgärten, regionale Küche, energieeffiziente Zimmer und Kreislaufwirtschaft würden aus dem Projekt einen „grünen Leuchtturm“ machen. In den oberen Etagen könnten öffentlich zugängliche Restaurants und Aussichtsterrassen entstehen – Nachhaltigkeit mit Panoramablick.

Wie würde der Elbtower als Öko-Hotel aussehen? Das Bild haben wir mit KI erstellt. ChatGPT

Verhandlungen um den Elbtower stocken

Egal, was künftig im Elbtower untergebracht wird: Dafür müsste erst einmal weitergebaut werden. Seit Dezember 2024 verhandelt das Konsortium um Investor Dieter Becken mit dem Insolvenzverwalter über den Kauf und Weiterbau des Rohbaus. Im Oktober verkündete die Stadt Hamburg, Flächen für ein Naturkundemuseum in dem Turm kaufen zu wollen – beide Verhandlungen scheinen zuletzt allerdings zu stocken.

Währenddessen betont die Stadt immer wieder, dass sie keinerlei Risiko beim Elbtower auf sich nehmen werde – es handele sich um ein privatwirtschaftliches Projekt. Was aber, wenn sich die derzeitigen Pläne für den Elbtower zerschlagen? Den Stummel rumstehen lassen? Abreißen? Eine größere öffentliche Nutzung wäre jedenfalls wahrscheinlich nur möglich, wenn die Stadt Verantwortung für das Bauskelett an den Elbbrücken übernehmen würde.