Tausende Fans jubelten in Hamburg schwitzend zur Musik von Technostar Paul Kalkbrenner. Angesichts der Hitzewelle gab es für das Konzert ein besonderes Schutzkonzept.

Zu den technischen Kühlungsmaßnahmen gehörten auch mobile Systeme zur Luft- und Flächenkühlung. Marcus Golejewski/dpa

In Hamburg sind am Samstag Tausende Menschen auf das Heiligengeistfeld gekommen, um zur Musik von Elektromusik-Star Paul Kalkbrenner zu feiern. Angesichts der extrem hohen Temperaturen in der Hansestadt hatte der Veranstalter des Konzerts kurzfristig besondere Maßnahmen geplant.

In Abstimmung mit den lokalen Behörden und Rettungsdiensten sei ein umfassendes „Hitzeminderungskonzept“ erarbeitet worden, sagte ein Sprecher der Veranstaltungsagentur aus Würzburg. Rund 20.000 Fans hatten die Veranstalter am Samstagabend auf dem Heiligengeistfeld erwartet.

Kalkbrenner-Konzert mit besonderem Schutzkonzept

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Konzertbesucherinnen und -besucher durften Trinkbehälter zur Eigenversorgung mitbringen – Glasflaschen waren aber verboten. Auf dem Heiligengeistfeld waren kostenlose Trinkwasser-Zapfstellen aufgebaut worden.

Der Schriftzug „Bitte trinkt genug Wasser und gebt auf Euch Acht” ist bei hochsommerlichen Temperaturen auf einer Leinwand zu sehen. Marcus Golejewski/dpa

Durch die geografische Ausrichtung des Geländes entstehen spätestens 19.00 Uhr rasch wachsende, natürliche Schattenzonen, heißt es bereits im Vorhinein vom Veranstalter. Auf dem Gelände wurden Ruhe- und Versorgungsbereiche eingerichtet und der Sanitätsdienst sowie die ärztliche Präsenz aufgestockt. Zudem waren technische Kühlungsmaßnahmen – wie mobile Systeme zur Luft- und Flächenkühlung – geplant.

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Das Konzert wurde gekürzt: Die Einlasszeit wurde von 16 auf 19 Uhr verschoben und das ursprünglich geplante Vorprogramm gestrichen, um die Aufenthaltsdauer der Gäste in den wärmeren Tagesstunden zu verringern. Paul Kalkbrenner startete trotzdem wie geplant um 20.00 Uhr.

Auch Paul Kalkbrenner wurde geschützt

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Techno-Star Paul Kalkbrenner steht bei einem Konzert auf dem Heiligengeistfeld auf der Bühne. Marcus Golejewski/dpa

Um Paul Kalkbrenner kümmerte sich sein Tourmanager, „der weiß, wie man für das Wohl des Künstlers bei solchen Bedingungen sorgt“, sagte der Sprecher.

Der Elektro-Star trete im Zuge seiner weltweiten Tourneen regelmäßig an deutlich heißeren, südländischen Orten auf. Auf der Bühne selbst unterstützten demnach spezielle technische Belüftungs- und Kühlungssysteme den Ablauf. (dpa/mp)