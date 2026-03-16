Neue Technik für Hamburgs U-Bahn: Diese Linien werden jetzt gesperrt

Neue Technik muss her: Ab dem 20. März wird es auf einigen U-Bahn-Linien zu Einschränkungen und Sperrungen kommen. Grund dafür ist das Projekt „U-Bahn100“ – damit will die Hochbahn den Betrieb schrittweise automatisieren. Diese Linien sind betroffen.

Wegen des Projekts „U-Bahn100“ müssen sich Fahrgäste der Hochbahn erneut auf Einschränkungen und Sperrungen einstellen. Die Arbeiten dauern vom 20. bis zum 29. März. Geplant ist eine Modernisierung der technischen Steuerung der Züge. Dafür werden Stellwerke mit neuer Technik ausgestattet – und diese anschließend umfangreich getestet. Künftig sollen Fahrgäste von dichteren Takten und einem stabileren Betrieb profitieren, wie die Hochbahn mitteilte.

U-Bahn-Linien: U2 und U4 Sperrungen auf einen Blick

20. – 22. März: U2/U4-Wochenendsperrung:

Die U2 ist zwischen Hagenbecks Tierpark und Berliner Tor gesperrt.

Die U4 ist zwischen Elbbrücken und Berliner Tor gesperrt.

Zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Mümmelmannsberg fahren alle Züge als U2. Ein Ersatzverkehr mit Bussen im U2-Teilabschnitt zwischen Hagenbecks Tierpark und Schlump soll eingerichtet werden. Zwischen Schlump und Berliner Tor verkehrt zudem die U3. Viele Fahrziele sind auch mit den Metro-Buslinien 3, 4 sowie der S-Bahn erreichbar. Am Samstag, 21. März, von 9.30 bis 20.30 Uhr pendelt alle 15 Minuten eine U-Bahn zwischen Jungfernstieg und Überseequartier.

23. – 29. März: U4-Sperrung:

Die U4 ist zwischen Jungfernstieg und Elbbrücken gesperrt.

Zwischen den Haltestellen Jungfernstieg und Mümmelmannsberg fahren alle Züge als U2.

Zwischen Jungfernstieg und Elbbrücken soll die verlängerte Buslinie 4 Abhilfe schaffen. Zusätzlich fährt ein Pendelzug zwischen Jungfernstieg und Überseequartier: montags bis freitags von 6.30 bis 20.30 Uhr, am Samstag von 9.30 bis 20.30 Uhr sowie am Sonntag von 12.30 bis 18.30 Uhr.

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Die Hochbahn empfiehlt allen Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über die hvv Switch-App, hvv.de oder in der hvv-App über Sperrungen der U-Bahn-Linien zu informieren.