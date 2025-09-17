Zoff am UKE: Klinik baut Taxistand ab – Fahrer und Patienten sind sauer
Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen wurden, hatten es früher nicht weit: Nur ein paar Schritte waren es vom Haupteingang des UKE bis zum nächsten Taxistand. Dort warteten schon die Autos, man brauchte nur einzusteigen. Seit ein paar Wochen ist das vorbei: Die Uniklinik hat den Stand abgebaut. Sowohl Patienten als auch die Taxifahrer sind sauer.
Patienten starten Petition für Rückkehr des Taxistandes
Sie kommen regelmäßig zur Dialyse, Chemotherapie, Bestrahlung oder Transplantationsnachsorge: Mehr als 100 Patienten haben eine Petition an das UKE unterschrieben, in der sie die Wiederherstellung des seit 1. August abgebauten Taxistandes am Haupteingang der Klinik fordern.
