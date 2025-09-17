mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Taxifahrer am alten Taxistand des UKE

Sie sind sauer: Diese Taxifahrer haben ihren Stand vor dem Haupteingang des UKE verloren. 3.v.r: Rafiulah Qadery Foto: Florian Quandt

  • Eppendorf

paidZoff am UKE: Klinik baut Taxistand ab – Fahrer und Patienten sind sauer

kommentar icon
arrow down

Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen wurden, hatten es früher nicht weit: Nur ein paar Schritte waren es vom Haupteingang des UKE bis zum nächsten Taxistand. Dort warteten schon die Autos, man brauchte nur einzusteigen. Seit ein paar Wochen ist das vorbei: Die Uniklinik hat den Stand abgebaut. Sowohl Patienten als auch die Taxifahrer sind sauer.

Patienten starten Petition für Rückkehr des Taxistandes

Sie kommen regelmäßig zur Dialyse, Chemotherapie, Bestrahlung oder Transplantationsnachsorge: Mehr als 100 Patienten haben eine Petition an das UKE unterschrieben, in der sie die Wiederherstellung des seit 1. August abgebauten Taxistandes am Haupteingang der Klinik fordern.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test