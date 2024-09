Auf den eindrucksvollen Visualisierungen des neuen Hamburger Hightech-Quartiers ist es am Rand schon zu erkennen: Ein grünes, rundes Symbol mit einem „S“ in der Mitte, das Zeichen für eine S-Bahn-Haltestelle. Schließlich soll in der Science City Bahrenfeld im Hamburger Westen einmal die neue Linie S6 halten und nicht nur die neuen Bewohner, sondern auch die lange vernachlässigten Stadtteile Lurup und Osdorf anbinden. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern.