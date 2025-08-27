Tausende starten beim MOPO Team-Staffellauf durch den Hamburger Stadtpark

Vereinzelt Sonnenschein, beste Laune und ein volles Teilnehmerfeld: Der 17. MOPO Team-Staffellauf ist gestartet! Tausende Läuferinnen und Läufer machen sich im Hamburger Stadtpark auf ihre fünf Kilometer lange Runde – angefeuert von Kollegen, Freunden und Fans am Streckenrand.

Bereits vor dem Start war die Stimmung ausgelassen. Ein gemeinsames Aufwärmprogramm brachte die Startläufer in Bewegung, bevor um Punkt 17 Uhr die Startglocke ertönte und die ersten Staffelläufer auf die Strecke gingen. In der Wechselzone sorgt ein DJ für Stimmung, während die Zuschauer ihre Teams lautstark unterstützen.

Erst schwitzen, dann sonnen und anstoßen – Sommergefühle im Stadtpark

Der MOPO Team-Staffellauf ist längst mehr als nur ein sportliches Rennen: Picknickdecken und Teamzelte verwandeln den Stadtpark in ein großes Sommerfest. Ob beim gemeinsamen Anstoßen oder beim entspannten Ausklang im Grünen – das Miteinander steht neben dem sportlichen Wetteifern klar im Mittelpunkt.

Florian Quandt Die „Non Food Runners“ von Tschibo: Alina (von vorne, 28), Anna (26), Clara (28), Yane (26) und Jasmin (33). Die „Non Food Runners“ von Tschibo: Alina (von vorne, 28), Anna (26), Clara (28), Yane (26) und Jasmin (33).

Florian Quandt Der FC Deutsche Post posiert mit dem Staffelmaskottchen. Der FC Deutsche Post posiert mit dem Staffelmaskottchen.

Das Team „Bechtle IT“: Jakob (v.l., 26), Sören (32), Gina (27), Jan (61) und Leif (33). Das Team „Bechtle IT“: Jakob (v.l., 26), Sören (32), Gina (27), Jan (61) und Leif (33).

Florian Quandt Kaya (l., 22) und Annika (35) verteilen die Picknick-Körbe. Kaya (l., 22) und Annika (35) verteilen die Picknick-Körbe.

10.000 Teilnehmer, aufgeteilt auf 2000 Staffeln, gehen insgesamt an beiden Lauftagen an den Start. Nach dem Auftakt mit rund der Hälfte der Teams am Mittwochabend geht es am Donnerstag mit weiteren 1000 Staffeln weiter. Dann heißt es erneut: Staffelstab weiterreichen, Teamgeist feiern und den Sommer im Stadtpark genießen. (mp)