Rund 34.000 Haushalte bekommen Post. Aber nur in bestimmten Gebieten. Warum sich die Befragung letztlich auf die Miete auswirken kann.

Wohngebäude im Karolinenviertel. In dem Gebiet gilt die Soziale Erhaltungsverordnung – doch sie ist jetzt auf Prüfstand. picture alliance | Torsten Krueger

Rund 34.000 Hamburger Haushalte betroffen: Wer auf St. Pauli, St. Georg, der Schanze oder in anderen beliebten Hamburger Vierteln wohnt, könnte derzeit Post von der Stadt im Briefkasten haben. Es geht um den sogenannten Milieuschutz – offiziell: die Soziale Erhaltungsverordnung. Die Stadt will überprüfen, ob dieser Schutz in mehreren Stadtteilen weiter nötig ist.

Für viele Mieter stellt sich nun die Frage: Muss ich antworten? Was passiert mit meinen Angaben? Und könnte der Schutz für mein Viertel am Ende sogar wegfallen? Das wäre schließlich nicht das erste Mal. Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum bekomme ich diesen Fragebogen?

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Die Stadt überprüft derzeit mehrere Gebiete mit Sozialer Erhaltungsverordnung. Solche Verordnungen sollen verhindern, dass Stadtteile durch teure Modernisierungen, Wohnungsumwandlungen oder Abriss so stark aufgewertet werden, dass die bisherige Bevölkerung verdrängt wird.

In Hamburg gelten diese Verordnungen zwar unbefristet, allerdings wird regelmäßig geprüft, ob sie noch nötig sind – alle fünf bis acht Jahre. In den jetzt betroffenen Gebieten geschah das zuletzt 2020, deshalb sind sie jetzt wieder dran.

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Muss ich den Fragebogen ausfüllen?

Nein. Die Teilnahme ist freiwillig. Für die Stadt sind die Antworten aber wichtig, weil daraus ein Gutachten entsteht. Das soll zeigen, ob der Milieuschutz in den jeweiligen Stadtteilen weiter bestehen soll. In dem Fragebogen wird zum Beispiel nach der Ausstattung der Wohnung und dem direkten Umfeld, nach der Miete, den Einkünften im Haushalt und der Berufstätigkeit sowie den zukünftigen Wohn-Plänen gefragt.

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Gibt es einen konkreten Verdacht, dass sich die Viertel verändert haben?

Nein, konkrete Hinweise auf Veränderungen der Sozialstruktur lägen nicht vor, sagt ein Sprecher der zuständigen Stadtentwicklungsbehörde der MOPO. Die Überprüfung erfolge turnusmäßig.

Welche Stadtteile sind betroffen?

Geprüft werden derzeit die Gebiete Südliche Neustadt, St. Georg, St. Pauli inklusive Karoviertel, Sternschanze, Osterkirchenviertel, Altona-Altstadt und Eimsbüttel-Süd. Diese Gebiete umfassen zusammen circa 422 Hektar mit rund 85.000 Anwohnern.

Wonach wird ausgewählt, wer angeschrieben wird?

Die Haushalte werden zufällig ausgewählt. Nach Angaben der Stadtentwicklungsbehörde wurden mehr Haushalte angeschrieben, als später für die Auswertung nötig sind. In der Südlichen Neustadt seien wegen der kleineren Gebietsgröße nahezu alle Haushalte angeschrieben worden. Ziel ist ein repräsentatives Ergebnis.

Wann gibt es Ergebnisse?

Das dauert noch. Aus den Antworten soll zunächst ein Gutachten erstellt werden. Mit Ergebnissen rechnet die Stadt im Frühjahr 2027.

Was schützt der Milieuschutz konkret?

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In Milieuschutzgebieten dürfen bestimmte Vorhaben nicht einfach so umgesetzt werden. Dazu gehören etwa größere bauliche Änderungen, Nutzungsänderungen oder Abriss. Auch die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen kann eingeschränkt werden. Zudem soll das kommunale Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten durch eine Änderung des Baugesetzbuchs gestärkt werden. Damit befasst sich derzeit der Bundestag.

Ziel des Milieuschutzes ist es aber nicht, einzelne Mieter individuell zu schützen. Es geht darum, die soziale Mischung im Viertel zu erhalten.

In den 16 Hamburger Milieuschutzgebieten leben nach Angaben der Behörde rund 320.000 Menschen.

Senkt der Milieuschutz meine Miete?

Nein. Darauf weist die Behörde ausdrücklich hin. Der Milieuschutz hat keinen direkten Einfluss auf die Miethöhe. Er ist also kein Instrument wie die Mietpreisbremse. Er soll vor allem verhindern, dass durch Luxussanierungen, Umbauten oder Umwandlungen zusätzlicher Druck auf Mieter entsteht.

Wann sind die Voraussetzungen für den Milieuschutz in einem Gebiet erfüllt?

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In dem Gebiet muss die Zusammensetzung der Bevölkerung gefährdet sein. Als wichtige Kriterien gelten Aufwertungs- und Umwandlungspotenziale, Verdrängungsdruck sowie zu erwartende negative städtebauliche Folgen. Zudem müssen negative städtebauliche Folgen befürchtet werden, sollten die ansässigen Bewohner verdrängt werden.

Kann der Milieuschutz auch wegfallen?

Ja. Wenn das Gutachten ergibt, dass die Voraussetzungen in einem Gebiet oder Teilgebiet nicht mehr vorliegen, könnte die Verordnung aufgehoben oder das Gebiet verkleinert werden. 2004 wurden die Gebiete Barmbek-Süd/ Uhlenhorst und Eimsbüttel-Nord/Hoheluft West aufgehoben.

Die Behörde hält eine Aufhebung derzeit angesichts des angespannten Hamburger Wohnungsmarktes für eher unwahrscheinlich, betont aber, dass das Gutachten abgewartet werden muss.

Wer entscheidet?

Die Stadtentwicklungsbehörde gibt auf Grundlage des Gutachtens eine Empfehlung an die Bezirke. Am Ende entscheidet die jeweilige Bezirksversammlung.







