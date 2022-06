Tausende bei Sternfahrt: Warum Hamburgs Radfahrer so wütend sind

Mit Kind und Kegel, mit Lastenrad oder Rennrad: Trotz des Regens waren am Sonntag Tausende Radfahrer:innen in und um Hamburg unterwegs, um ein Zeichen für weniger Autoverkehr und mehr Platz für das Rad zu setzen.

Unter dem Motto „Mobil ohne Auto“ haben am Sonntag in Hamburg mehrere tausend Menschen für eine fahrradfreundlichere Stadt demonstriert. Bei der traditionellen Fahrradsternfahrt trafen sich die Teilnehmenden trotz Regens an rund 20 Startpunkten in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und der Hamburger Peripherie. An einigen Orten, etwa in Mölln oder auch in Buxtehude, wurde vorab ein Fahrrad-Gottesdienst organisiert.

„Ich wünsche mir bessere Radwege für ein besseres Klima“, sagt Pia (9).

An der Tour für Kinder, die auf dem Rathausmarkt endete, haben auch Pia (9) und Dietmar Steinbacher (55) aus Winterhude teilgenommen. Sie wünschen sich breitere Wege und mehr Rechte für Radfahrer:innen. „Als junger Mann hatte ich kein Geld für ein Auto – heute bin ich Radfahrer aus Überzeugung“, sagt Dietmar Steinbacher.

Ralph Wössner (42) aus Winterhude ärgert sich: „Der Senat steht bei der Mobilitätswende auf der Bremse!“

„Der Senat muss sich endlich trauen, Kraftfahrzeugen die Fläche wegzunehmen“, fordert Ralph Wössner (42) aus Winterhude. Auch er hat mit seiner Familie an der Sternfahrt teilgenommen. Und er findet: „Es geht heute um das große Ganze: Radfahrer sind Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse – und der Senat steht bei der Mobilitätswende auf der Bremse!“

Linnea (8) und Tobias (42) hat der Regen nichts ausgemacht.

Die Teilnehmenden fuhren auf acht Hauptrouten mit ihren Rädern in Richtung Stadtmitte, wo es eine gemeinsame Fahrt über den Hamburger Ring gab. „Das ist ein starkes Zeichen für mehr Platz für Radfahrer auf den Straßen“, sagte ein Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

Auch Linnea (8) und Tobias (42) aus Eppendorf haben auf ihren Fahrrädern Wind und Wetter getrotzt. „Die Fahrt war toll – auch bei Regen“, findet Linnea. Sie stören in der Stadt vor allem falsch geparkte Autos, die Radwege blockieren.

Maren Fromm (39) aus Hummelsbüttel wünscht sich ordentliche Radwege – auch in Hamburgs Außenbezirken.

Maren Fromm (39) aus Hummelsbüttel hofft, dass auf Fahrradwegen bald Schluss mit Schlaglöchern und Slalom-Fahrten ist. „Es reicht nicht, die Autos nur aus der Stadt zu verdrängen – Fahrradfahrten und der öffentliche Nahverkehr müssen auch gefördert werden. Und das bis in die Außenbezirke“, fordert sie.

Jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni protestieren Radfahrer und Radfahrerinnen bundesweit mit Sternfahrten für eine Verkehrswende mit weniger Autoverkehr. (ps/dpa)