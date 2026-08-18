Straßenparty gegen Rechts: Am 29. August findet der diesjährige Demorave in Hamburg statt. Tausende Demonstrierende setzen sich gegen soziale Spaltung ein.

Der Demorave Hamburg findet dieses Jahr am 29. August statt. Das Motto lautet: „Alles Gute kommt von unten“. Insta: Demorave Hamburg

Am 29. August verwandeln sich Hamburgs Straßen in einen riesigen Techno-Rave. Doch dabei geht es nicht nur ums Feiern, sondern vor allem um eine politische Botschaft: 16 Wagen und 45 Gruppen ziehen durch die Stadt und wollen ein Zeichen gegen soziale Spaltung setzen.

Zum vierten Mal erobert der Demorave in diesem Jahr Hamburgs Straßen. Im vergangenen Jahr tanzten rund 4000 Demonstrierende mit und setzten sich für nicht-kommerzielle und spontane Open-Airs sowie für mehr Solidarität in der Stadt ein.

Motto: „Alles Gute kommt von unten“

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In diesem Jahr geht es um Solidarität und Akzeptanz. Der Demorave steht unter dem Motto „Alles Gute kommt von unten“. In einem offiziellen Statement auf seiner Instagramseite heißt es: „Gerade jetzt stehen viele soziale Errungenschaften unter Druck.“ Deshalb fordern die Organisatoren ihre Mitmenschen dazu auf, Verantwortung für die gemeinsame Zukunft zu übernehmen und sich in Gruppen zusammenzutun. „Soziale Gerechtigkeit muss erkämpft werden“, heißt es in dem Statement. Daraus leiten sie ihre Forderung ab: „Bildet Banden!“

Die Instagramseite selbst dient bereits als Anlaufstelle, um sich in der Szene zu vernetzen. In einzelnen Posts werden die verschiedenen Gruppen vorgestellt, die an der Demonstration teilnehmen. Dazu gehört zum Beispiel die Gruppe „Power Rangers“. Sie möchte als Teil der Rave-Community Verantwortung übernehmen und ist deshalb wieder beim Demorave dabei. Die Gruppe organisiert regelmäßig eigene Events wie MidnightAerobic-Partys und unterstützt andere Veranstaltungen mit ihrem selbstentwickelten Sound- und Lichtsystem.

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Außerdem macht die Instagramseite auf verschiedene Veranstaltungen aufmerksam, bei denen sich Interessierte vernetzen können. Dazu gehören etwa eine gemeinsame Plakatier-Aktion oder ein Bingoabend der politischen Organisation „Wer hat, der gibt“.

Organisiert wird der Demorave ehrenamtlich von Reclaim Hamburg. Das Bündnis entstand aus der freien Kulturszene Hamburgs und ist an die Reclaim-the-Streets-Bewegung aus Großbritannien angelehnt. In den frühen 1990er-Jahren verband die radikale Protestbewegung den Widerstand gegen Autoverkehr und Straßenbau mit der britischen Rave- und Free-Party-Kultur. So entstanden spontane Straßenpartys im öffentlichen Raum.

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Am Samstag, 29. August, geht es um 15 Uhr in der Helgoländer Allee auf St. Pauli los. (pli)