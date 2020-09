Tausende Bäume sollen weg!: Wird dieses idyllische Biotop platt gemacht?

Altenwerder -

Idylle in Gefahr: Der Senat will aus einem wertvollen Biotop einen Logistik-Park machen. Rund 23.000 Bäume stehen auf dem großen Waldstück an der Straße Vollhöfener Weiden südlich des Elbtunnels. Sie alle sollen abgeholzt werden. Laut Nabu und BUND hat die Hamburg Port Authority (HPA) jetzt trotz einer laufenden Klage mit dem Abholzen gestartet.

Auf der 45 Hektar großen Fläche in Altenwerder leben seltene Vogelarten wie Gelbspötter, Trauerschnäpper und Kleinspecht, die heimatlos werden. Dieses Gebiet will die Hafenverwaltung für die Ansiedelung von Logistikbetrieben nutzen.

Diese Weiden wurden jetzt offenbar gefällt. Nabu Foto:

Jetzt wurden im Auftrag der Behörde offenbar Baugrund-Untersuchungen auf einer Länge von zwei Kilometern durchgeführt. NABU und BUND sehen die massive Gefahr, dass die Hamburg Port Authority (HPA) die endgültige Rodung des rund 23.000 Bäume umfassenden Waldes unmittelbar umsetzen will. "Es gibt rund zwei Kilometer lange Schneisen in wertvolle Gebüsche, sie schaffen bereits jetzt Fakten und es drohen irreversible Schäden", so die Umweltverbände.

NABU-Chef Alexander Porschke sagt: „Diese Art des Vorgehens der HPA ist inakzeptabel, weil wir selbstverständlich erwarten, dass sie vor einem derartigen Eingriff die gerichtliche Überprüfung abwartet." Denn die Umweltverbände lassen prüfen, ob der Eingriff so überhaupt erlaubt ist. Denn es gab keine wie sonst vorgeschriebene Umweltverträglichkeits-Prüfung. Die Stadt zieht sich auf das "Hafenprivileg" zurück und hält die Prüfung für nicht vorgeschrieben. Das Verfahren dauert bereits zwei Jahre.

Allerdings hat die HPA ein eigenes Umwelt-Gutachten erstellen lassen. Mit dramatischem Ergebnis: In dem 90-seitigen Papier, das der MOPO vorliegt, ist die Rede von "wertvollen Feuchtgebieten und Gründland-Flächen, für die Ausgleichs-Maßnahmen schlichtweg nicht möglich sind".

Weiter heißt es: "Der Lebensraum für gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie für potenziell geschützte Biotop-Typen geht größtenteils verloren." Zudem habe die isolierte Fläche eine "Trittstein-Funktion" als Jagdgebiet für Fledermäuse, die dann verloren gehe.

In einer Stellungnahme von HPA-Sprecherin Sinje Pangritz heißt es: „Die HPA führt Baugrunderkundungen durch, um Erkenntnisse für Planungen zur Erschließung von Gewerbeflächen zu erlangen. Bisher wurde ein Laubbaum gefällt. Ansonsten handelt es sich nur um Rückschnitt.“