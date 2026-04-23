Tausche „Die Ritze“ gegen den Beatles-Platz: Die Reeperbahn als Sticker-Album

276 Aufkleber auf 52 Seiten, vom Spielbudenplatz über legendäre Kiezkneipen bis zu Sehenswürdigkeiten auf St. Pauli: Die Reeperbahn feiert ihren 400. Geburtstag in diesem Jahr mit einem Panini-Sticker-Album zum Sammeln und Tauschen. Ab Freitag gibt es das Heft zu kaufen.

Das Album „400 Jahre Reeperbahn“ soll die enorme Vielfalt des Kiezes rund um die „geile Meile“ abbilden. Es gibt Doppelseiten zur Geschichte der Reeperbahn und des FC St. Pauli. Auch der Spielbudenplatz als Herz des ganzen Stadtteils und die Partymeilen Große Freiheit und Hamburger Berg bekommen einzelne Kapitel.

Sticker-Album zur Reeperbahn: Von Kirche auf dem Kiez bis Rotlicht

Die Verbindung von Kiez und Kirche wird ebenfalls mit Aufklebern zum Sammeln und Tauschen gewürdigt. Genau wie die Musikszene, die den Kiez seit Jahrzehnten prägt. Und natürlich fehlt auch ein Blick auf das Rotlichtmilieu auf St. Pauli nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: 400 Jahre Reeperbahn: Was viele über den Kiez nicht wissen

Das Heft samt sechs Stickern kommt am Freitag für zwei Euro in den Handel, zu kaufen am Kiosk oder online. Eine Tüte mit fünf Bildchen kostet 80 Cent. Eine Stickerbox mit 250 zufällig zusammengestellten Aufklebern kostet online 40 Euro. Mit im Album enthalten sind auch ein Gewinnspiel und Gutscheine für einige Kiezläden – damit bekommen Sammler, die den entsprechenden Sticker eingeklebt haben, Rabatte. (tst)