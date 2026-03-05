„Tatort“-Star kehrt in Hamburg auf die Musical-Bühne zurück

Überraschung für alle „Tatort“-Fans: Schauspieler Richy Müller (70) steht an ausgewählten Spieltagen wieder beim Musical „Tarzan“ in der Neuen Flora in Hamburg auf der Bühne.

Er schlüpft vom 8. Mai an für zehn Termine erneut in die Rolle des Wildjägers Clayton, wie Stage Entertainment mitteilte. Müller, der unter anderem als ARD-„Tatort“-Kommissar bekannt ist, war bereits im Stuttgarter „Tarzan“-Musical zu sehen.

„Tatort“-Schauspieler Richy Müller spielt bei „Tarzan“ mit

Er sei sofort Feuer und Flamme gewesen, sagte Müller laut Mitteilung. „Diese Figur ist komplex, fordernd und überraschend – sie verlangt nicht nur Körpersprache, Energie und Präsenz, sondern auch eine tiefe Auseinandersetzung mit ihrem Charakter.“ Genau diese Mischung mache sie für ihn so spannend, sagte der Schauspieler.

Für ihn bedeutet die Rolle auch körperlichen Einsatz. „Ich habe Lust, noch einmal in die Welt von Tarzan einzutauchen, den Charakter weiter zu erforschen und ihm neue Facetten abzugewinnen“, sagt Müller. „Jede Vorstellung ist eine neue Entdeckungsreise – und genau das fasziniert mich an dieser Rolle.“

Die Spieltage von Richy Müller im Tarzan-Musical

Premiere: Freitag, 08.05.2026 – 19:30 Uhr

Samstag, 09.05.2026 – 19:30 Uhr

Freitag, 15.05.2026 – 19:30 Uhr

Samstag, 16.05.2026 – 19:30 Uhr

Freitag, 12.06.2026 – 19:00 Uhr

Samstag, 13.06.2026 – 19:30 Uhr

Freitag, 24.07.2026 – 19:30 Uhr

Samstag, 25.07.2026 – 19:30 Uhr

Freitag, 31.07.2026 – 19:30 Uhr

Samstag, 01.08.2026 – 19:30 Uhr

Die Angaben sind laut Stage Entertainement ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen in der Besetzung sind vorbehalten. (dpa/mp)