mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Richy Müller schlüpft in Hamburg erneut in die Rolle des Wildjägers Clayton im Musical Tarzan.

Richy Müller schlüpft in Hamburg erneut in die Rolle des Wildjägers Clayton im Musical Tarzan. Foto: Jan Potente/Stage Entertainment

„Tatort“-Star kehrt in Hamburg auf die Musical-Bühne zurück

kommentar icon
arrow down

Überraschung für alle „Tatort“-Fans: Schauspieler Richy Müller (70) steht an ausgewählten Spieltagen wieder beim Musical „Tarzan“ in der Neuen Flora in Hamburg auf der Bühne.

Er schlüpft vom 8. Mai an für zehn Termine erneut in die Rolle des Wildjägers Clayton, wie Stage Entertainment mitteilte. Müller, der unter anderem als ARD-„Tatort“-Kommissar bekannt ist, war bereits im Stuttgarter „Tarzan“-Musical zu sehen.

„Tatort“-Schauspieler Richy Müller spielt bei „Tarzan“ mit

Er sei sofort Feuer und Flamme gewesen, sagte Müller laut Mitteilung. „Diese Figur ist komplex, fordernd und überraschend – sie verlangt nicht nur Körpersprache, Energie und Präsenz, sondern auch eine tiefe Auseinandersetzung mit ihrem Charakter.“ Genau diese Mischung mache sie für ihn so spannend, sagte der Schauspieler.

Das könnte Sie auch interessieren: Am 22. März startet „Zurück in die Zukunft – Das Musical“ – Das erwartet Sie

Für ihn bedeutet die Rolle auch körperlichen Einsatz. „Ich habe Lust, noch einmal in die Welt von Tarzan einzutauchen, den Charakter weiter zu erforschen und ihm neue Facetten abzugewinnen“, sagt Müller. „Jede Vorstellung ist eine neue Entdeckungsreise – und genau das fasziniert mich an dieser Rolle.“

Die Spieltage von Richy Müller im Tarzan-Musical

  • Premiere: Freitag, 08.05.2026 – 19:30 Uhr
  • Samstag, 09.05.2026 – 19:30 Uhr
  • Freitag, 15.05.2026 – 19:30 Uhr
  • Samstag, 16.05.2026 – 19:30 Uhr
  • Freitag, 12.06.2026 – 19:00 Uhr
  • Samstag, 13.06.2026 – 19:30 Uhr
  • Freitag, 24.07.2026 – 19:30 Uhr
  • Samstag, 25.07.2026 – 19:30 Uhr
  • Freitag, 31.07.2026 – 19:30 Uhr
  • Samstag, 01.08.2026 – 19:30 Uhr

Die Angaben sind laut Stage Entertainement ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen in der Besetzung sind vorbehalten. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test