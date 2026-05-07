Tatort-Star übernimmt Rolle im Hamburger „Tarzan“-Musical

Bekannt ist er als Kommissar Thorsten Lannert im Stuttgarter „Tatort“: Nun wird Richy Müller zum Dschungel-Helden. Der Schauspieler übernimmt die Rolle des Wildjägers Clayton im „Tarzan“-Musical in Hamburg.

Ganz neu ist die Rolle für den „Tatort“-Kommissar nicht: Richy Müller ist in der Vergangenheit bereits im Stuttgarter „Tarzan“-Musical aufgetreten. Nun gab das Produktionsunternehmen Stage Entertainment bekannt, dass der Schauspieler in Hamburg erneut im Musical „Tarzan“ zu sehen sein wird.

Richy Müller spielt im „Tarzan“-Musical in Hamburg mit

Der 70-Jährige übernimmt vom 8. Mai an in Hamburg für zehn Termine die Rolle des Wildjägers Clayton. In der Rolle muss Müller nicht singen, es handelt sich um eine reine Sprechrolle.

Vor seinem erneuten Engagement blickt der Schauspieler mit einer Mischung aus Anspannung und Vorfreude auf die Auftritte. Er habe die Rolle zwölfmal in Stuttgart gespielt. „Das nochmal zu spielen in einer anderen Stadt mit der Hälfte des Stuttgarter Ensembles ist ein schöner Ausflug“, sagte Müller in einem Interview. Er sei vor den Vorstellungen aufgeregt, es sei aber eine gute Aufregung.

Prägende Theatererfahrungen und die Faszination des Spiels

Der 70 Jahre alte Schauspieler zieht auch persönliche Lehren aus seiner Zeit auf der Bühne. Er habe gelernt, dass mit Liebe alles besser sei. „In Stuttgart waren 32 Nationalitäten am Theater und alle waren nett, liebenswürdig und zuvorkommend. Wenn das so in der Welt wäre, hätten wir, glaube ich, keine Kriege“, sagte Müller.

Seine Begeisterung für die Schauspielerei ist ungebrochen. „Schauspielerei ist die Möglichkeit, Dinge zu tun, die man sonst nie machen würde oder nie in die Gelegenheit kommen würde, sie zu machen.“

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Seit 2008 spielt Müller im Stuttgarter „Tatort“ des Südwestrundfunks den Kommissar Thorsten Lannert. Der in Mannheim geborene und ursprünglich als Werkzeugmacher ausgebildete Schauspieler bildet gemeinsam mit Felix Klare das Ermittlerduo Lannert und Bootz. Bekannt wurde Müller bereits 1979 durch seine Rolle im Fernsehfilm „Die große Flatter“. (dpa/mp)