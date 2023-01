Der Autor

Thomas Hirschbiegel (hier am Tatort Bahnhofstraße in Wedel) ist seit 1977 bei der MOPO. Der 63-Jährige war fast 40 Jahre Polizeireporter, schreibt heute als Chefreporter auch über Stadtentwicklung, Autos oder „Lost Places“. Über das Drama in Wedel vor 51 Jahren sagt er: „Dass eine Frau in ihrer Verzweiflung ihre Familie auslöscht und sich dann selbst tötet, ist extrem selten. In den meisten Fällen begehen solche Tötungsdelikte Männer. Oft wird für dieses Delikt der Begriff ,Erweiterter Suizid‘ verwendet. Was aber meiner Meinung nach eine Verharmlosung solcher Taten darstellt.