Tarifstreit geht weiter: Das bietet die Hochbahn Verdi jetzt an

Die Hochbahn hat in der fünften Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft Verdi am Montag ein nach eigenen Angaben „verbessertes Angebot“ vorgelegt. Eine zentrale Forderung der Arbeitnehmer lehnt das Unternehmen ab.

Die Verhandlungen zwischen der Hochbahn und der Gewerkschaft Verdi sind auch am fünften Verhandlungstag ohne Ergebnis geblieben: Wie die Hochbahn am Nachmittag mitteilte, habe man das Angebot verbessert, die Verhandlungen gingen aber weiter.

Es umfasst nun folgende Punkte: Rückwirkend zum 1. Januar 2026 steigen die Entgelte um 2,1 Prozent, aber mindestens um 90 Euro. In einem zweiten Schritt ab dem 1. Juli 2027 wird die Arbeitszeit um eine Stunde auf 37 Stunden pro Woche verkürzt, die Entgelte steigen um weitere 2,0 Prozent. Ab dem 1. Mai 2028 gibt es eine weitere Steigerung um 2,1 Prozent. Der neue Tarifvertrag soll nach dem Willen des Unternehmens bis zum 30. Juni 2028 laufen.

Hochbahn lehnt von Verdi geforderte Laufzeit von zwölf Monaten ab

Die von Verdi geforderte Laufzeit von zwölf Monaten lehnt die Hochbahn als „nicht akzeptabel“ ab: Man sei der Gewerkschaft bereits um sechs Monate entgegengekommen, man wünsche sich nun, „dass Verdi sich ebenfalls bewegt“, so Saskia Heidenberger, Verhandlungsführerin auf Arbeitgeberseite.

Neben den oben genannten Hauptpunkten bietet die Hochbahn derzeit Folgendes an:

Erhöhung der Ausbildungsvergütung in drei Schritten zu je 40 Euro

Erhöhung der Bezuschussung des Deutschlandtickets auf 50 Prozent

Kostenübernahme von 85 Prozent der Führerscheinkosten für Auszubildende „mit entsprechender Zielstelle“

Verbesserungen bei den Freistellungsregelungen sowie ein Tag Freistellung pro Jahr für ehrenamtliche Tätigkeiten

Laut Hochbahn ist die nächste Verhandlungsrunde für den 23. März geplant. Ob Verdi weitere Streiks zur Durchsetzung ihrer Forderungen plant, ist bisher nicht bekannt.