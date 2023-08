Tanzen unter freiem Himmel: Genau das fordert die Hamburger Linksfraktion in einem neuen Antrag. Sie wollen den Bereich um das Café Seeterassen in eine öffentliche Open-Air-Tanzfläche verwandeln. Das Café steht bereits seit Jahren leer – Platz wäre also vorhanden.

„Die Hamburger Tanz-Community wünscht sich seit langem öffentliche Draußen-Tanzflächen – in Berlin gibt es Dutzende”, sagt Norbert Hackbusch, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion. „Und welcher Moment wäre günstiger als dieser, nachdem die Stadt gerade das Café Seeterrassen erworben hat?”

Berlin als Vorzeigebeispiel für Open-Air-Tanzflächen