Tampon-Offensive in Hamburg: Hier soll es bald Gratis-Produkte geben

Die Grünen-Fraktion in Hamburg-Nord will kostenfreie Periodenprodukte wie Tampons, Binden und Slipeinlagen künftig in öffentlich zugänglichen Einrichtungen bereitstellen. Ein entsprechender Antrag soll am 16. April in der Bezirksversammlung beraten werden.

Viele Menschen mit geringem Einkommen können sich notwendige Hygieneprodukte nicht leisten. Periodenarmut kann zu gesundheitlichen Problemen, Schamgefühlen und sozialer Ausgrenzung führen – auch in wohlhabenden Städten wie Hamburg.

Ein Pilotprojekt am Standort Kümmellstraße 5-7 (Eppendorf) läuft seit 2024 erfolgreich: Dort sind Toiletten des Bezirksamts öffentlich zugänglich und mit kostenlosen Periodenprodukten ausgestattet. Vandalismus und hohe Kosten traten bislang nicht auf.

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Die Grünen schlagen nun vor, Spendersysteme in weiteren Einrichtungen zu installieren – etwa in Außenstellen des Bezirksamts, Jugend- und Kultureinrichtungen sowie Beratungsstellen. Auch die Kundenzentren des Hamburg Service könnten einbezogen werden.

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Nach sechs Monaten soll die Nutzung evaluiert werden, um den Bedarf und die langfristigen Kosten zu ermitteln. Gleichzeitig sollen Nutzerinnen über Aufkleber und die Website auf das Angebot aufmerksam gemacht werden. Ziel ist eine dauerhafte, gut dokumentierte Versorgung mit kostenfreien Periodenprodukten in Hamburg-Nord.