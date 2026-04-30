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Take back the night Demo Flinta

Die Demonstranten sammelten sich zum Start am Heiligengeistfeld an der U-Bahnstation St. Pauli. Foto: Florian Quandt

  • St. Pauli

„Take back the night“: FLINTA-Demo holt sich die Straßen zurück

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Mehrere Hundert Menschen sind am Donnerstagabend in Hamburg auf die Straße gegangen, um für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit von FLINTA-Personen zu demonstrieren.

Unter dem Motto „Take back the night“ hatte die Demonstration kurz nach 19 Uhr auf St. Pauli begonnen. Startpunkt war am Heiligengeistfeld in Höhe der U-Bahn-Station St. Pauli.

Die Demonstration richtete sich insbesondere an FLINTA-Personen – also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Menschen. Ziel ist es, auf Gewalt, Diskriminierung und Unsicherheiten im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen und sich die Straßen symbolisch zurückzuerobern.

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Solche Demonstrationen fanden am Vorabend des 1. Mai auch in anderen Städten bundesweit statt – in Hamburg im dritten Jahr in Folge. (rei)

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