Sie kamen mit Hackenporsche und leerem Magen: Rund 5000 Obdachlose und Bedürftige haben am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein das Cruise Center Baakenhöft in der HafenCity besucht. Dort fand das Event „DOCK – Tage ohne Sorgen“ der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung statt, das sich an die Ärmsten der Armen in Hamburg richtet. Für Menschen wie Björn oder Tanja war es wie Weihnachten und Geburtstag zusammen.





