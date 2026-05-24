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Der Wohnungslose Björn Vonberg (38) bekommt einen Gratis-Haarschnitt

Der Wohnungslose Björn Vonberg (38) bekommt einen Gratis-Haarschnitt auf der „DOCK - Tage ohne Sorge“-Veranstaltung. Foto: Marius Röer

  • HafenCity

paid„Tage ohne Sorgen“ für die, an die sonst kaum jemand denkt

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Sie kamen mit Hackenporsche und leerem Magen: Rund 5000 Obdachlose und Bedürftige haben am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein das Cruise Center Baakenhöft in der HafenCity besucht. Dort fand das Event „DOCK – Tage ohne Sorgen“ der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung statt, das sich an die Ärmsten der Armen in Hamburg richtet. Für Menschen wie Björn oder Tanja war es wie Weihnachten und Geburtstag zusammen.


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