Nachdem der Vize-Chef der Jungen Union Hamburg, Maxim Loboda, mit Alkohol am Steuer erwischt wurde, legte er direkt seine Parteiämter nieder. Nach Angaben der Polizei versuchte der 25-Jährige nach der Trunkenheitsfahrt auch zu fliehen und verletzte dabei Beamte – laut Loboda entspricht dies nicht den Tatsachen. Jetzt fordert ihn der Vorstand der CDU-Bezirksfraktion in Eimsbüttel offiziell dazu auf, auch noch sein Mandat niederzulegen.

Noch während der Sommerpause hat sich der Fraktionsvorstand der CDU Eimsbüttel zusammengesetzt. „Wir fordern ihn jetzt einstimmig auf, sein Mandat zurückzugeben“, sagt Fraktionschef Rüdiger Kuhn auf MOPO-Anfrage. Sollte sich in zwei Wochen – also nach der Sommerpause – kein komplett anderes Bild von dem Vorfall ergeben, werde man noch einmal zusammenkommen und über einen Ausschluss aus der Fraktion beraten. Loboda wäre nach einem Ausschluss noch fraktionsloser Abgeordneter in der Bezirksversammlung.

Loboda bleibt auf Nachfrage der MOPO bei seinen bisherigen Aussagen. Er hat die Mitgliedschaft in der Fraktion noch nicht aufgegeben und hofft, sich intern zu dem Vorfall erklären zu können: „Ich stehe meiner Partei und Fraktion für alle Fragen offen zur Verfügung“, sagte er bereits am Montag.