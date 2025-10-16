Süßes oder Saures? Hamburgs beste Halloween-Partys – Karten zu gewinnen

Furchterregende Verkleidungen, geschnitzte Kürbisse und Spinnweben-Deko, wohin das Auge blickt: Halloween ist mittlerweile auch aus Hamburg nicht mehr wegzudenken. Und es gibt eine Menge gruselig schöner Aktivitäten.

Vor einigen Jahrzehnten war die Existenz Schwarzer Löcher noch Gegenstand wilder Spekulationen. Mittlerweile wissen wir, dass sie in nahezu jeder Galaxie vorkommen. Die unsichtbaren Riesen bestehen aus derart konzentrierter Masse, dass ihrer hohen Anziehungskraft nichts entkommt – nicht einmal Licht. Die Show „Schwarze Löcher – Mysteriöse Giganten im All“ im Planetarium passt perfekt zu Halloween (31.10., 20 Uhr).

Panoptikum und Krimitour durch St. Pauli

Im Panoptikum stehen mehr als 120 lebensechte Wachsfiguren: Ed Sheeran, Taylor Swift, Graf Dracula. Der Anblick des legendären Vampirs und das anatomische Kabinett mit historischen Ausstellungsstücken lassen sicher dem einen oder anderen wohlige Schauer über den Rücken laufen (tägl., 10-20 Uhr, ca. 9 Euro).

Die Krimitour St. Pauli führt an die Schauplätze von Verbrechen. St. Pauli Office Die Krimitour St. Pauli führt an die Schauplätze von Verbrechen.

Auch die Verbrechen des realen Lebens sorgen für Gänsehaut: Die Krimitour des St. Pauli Office führt ihre Gäste durch ein Jahrhundert voller krimineller Ereignisse. Wie zum Beispiel die brutalen Zuhälterkriege der 80er Jahre, die zahlreiche Todesopfer forderten, und auch an Tatorte schrecklicher Verbrechen, etwa zum „Goldenen Handschuh“, wo der Mörder Fritz Honka seine späteren Opfer traf (31.10., 18 Uhr, 23 Euro).

Halloween-Show im Hamburger Dungeon

Im Jahr 1892 forderte die Cholera in Hamburg Tausende Opfer. Die Folgen dieser Epidemie thematisiert das Hamburg Dungeon in seiner Halloween-Show und führt die Besucher zudem in die keltischen Ursprünge und Bräuche des heutigen Fests ein.

Die Tour „Schauriges Hamburg“ passt zu Halloween natürlich besonders gut; die „Stadtspürer“ versprechen Einblicke in die „Abgründe der Stadt“, auf den Spuren von Freimaurern, Tempelrittern und Alchemisten, und machen vor dunklen Ecken und unheilkündenden Orten keinen Halt (31.10., 19-21 Uhr und weitere Termine, ca. 24,90 Euro).

Monster in der Goblinstadt und Party auf Gruselschiff

In der Goblinstadt schlüpfen große und kleine Spieler in die Rolle eines Fantasy-Charakters, messen ihre Kräfte auf dem Turnierplatz oder helfen den Goblins im Handelsviertel. Mutige trauen sich ins dunkle Gossenviertel. Doch Vorsicht: Im verwinkelten Labyrinth lauern Monster.

Auf der „MS Koi“ steigt eine Halloween-Party. Christoph Reinhard/werbephoto.de Auf der „MS Koi“ steigt eine Halloween-Party.

Für seine Halloween-Party wird die „MS Koi“ zum Gruselschiff. Am 31. Oktober heißt es: Leinen los für eine Fahrt durch den Hamburger Hafen, mit Musik, Tanz und Drinks. Wer in der besten Verkleidung erscheint, erhält eine Überraschung (31.10., 19-23 Uhr, 29 Euro).

Familien: Halloween auf dem Energieberg

Gruseln und ekeln liegen gar nicht so weit auseinander. Das erfahren die Besucher auf dem Energieberg Georgswerder. Dort können die Besucher beim Halloween-Familienfest in Mülltonnen Abfälle erfühlen und in die richtigen Tonnen einsortieren. Es gibt Einblicke in die „faszinierende Welt der Zersetzer“ und man erfährt, wie eine Wurmkiste funktioniert. Außerdem wird gezeigt, wie Bioabfall zu Energie wird, inklusive Biogas-Luftballon-Test. Ganz Mutige können beim spannenden Müllfriedhof-Spiel mehr über das Plastik-Grauen lernen. Zur Stärkung gibt es heiße und kalte Getränke und Snacks (31.10., 12-16 Uhr, Fiskalische Str. 2, mit Anmeldung).

Im Zombie-Ballett mittanzen

Das Musical „MJ“ begeistert das Publikum des Stage-Theaters an der Elbe – und macht die Wandelhalle im Hauptbahnhof zum Schauplatz einer Gruselshow: Rund 150 Tänzer:innen erwecken die legendäre „Thriller“-Choreografie des „King of Pop“ zum Leben. Wer möchte, kann mitmachen und Teil des Zombie-Balletts werden! „Gesucht werden Michael-Jackson-Fans ab 18 Jahren aus dem Raum Hamburg, die Lust haben, sich in einen Zombie zu verwandeln und ein paar unheimliche Moves zum ,Thriller‘-Sound beizutragen“, heißt es von den Veranstaltern, dem Malibu-Fanclub und der Musicalschule Ahrensburg (31.10., 12 Uhr).

Karten für Halloween-Feiern zu gewinnen

Wir verlosen je 2 x 2 Karten für verschiedene Events: Panoptikum, Planetarium, Goblinstadt (je 30 Min. Spielzeit), Krimitour des St. Pauli Office und das Eventschiff „MS Koi“ (hier gelten die Tickets nur für die Party am 31.10., alle anderen sind länger gültig). Schicken Sie bis 20.10., 10 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Halloween“ an plan7@mopo.de und beantworten Sie die Frage: Wer brachte das Fest in die USA? Bitte geben Sie an, über welchen Gewinn Sie sich am meisten freuen würden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Der Plan7 vom 15. Oktober MOPO Der Plan7 vom 15. Oktober

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.