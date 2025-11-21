Sturz auf Sylt: Hamburger Top-Manager mit Hubschrauber in Klinik

Sorge um den ehemaligen Hapag-Lloyd-Chef Michael Behrendt: Der heutige Aufsichtsrats-Chef der Hamburger Reederei erlitt bei einem Sturz auf Sylt eine schwere Kopfverletzung.

Der Unfall geschah bereits Anfang November in Behrendts Haus auf der Nordseeinsel. Wie das „Abendblatt“ berichtet, rutschte der 74-Jährige auf einer steilen Gartentreppe aus und schlug mit dem Kopf auf.

Michael Behrendt nach Sturz auf Sylt im künstlichen Koma

Seine Frau fand ihn demnach kurz darauf und alarmierte den Rettungsdienst. Mit einem Hubschrauber wurde Behrendt ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte versetzten ihn ins künstliche Koma, aus dem er zehn Tage später wieder aufgeweckt wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann riskiert am Bahnhof Harburg sein Leben – um einen Zug zu erreichen

Seitdem schreitet die Genesung des Top-Managers schnell voran: In einer Reha-Klinik nördlich von Hamburg erholt er sich von der Verletzung. Die Ärzte gehen dem Bericht zufolge davon aus, dass Behrendt wieder vollständig gesund wird. (tst)