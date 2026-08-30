Der Herbst ist da, oder? Darauf lassen zumindest die Wetterprognosen für die nächsten Tage schließen.

Blitze schlagen während eines Sommergewitters über den Landungsbrücken ein. (Archivbild) picture alliance / xim.gs | xim.gs / Pluto

Der August klingt aus und herbstliches Wetter meldet sich für Hamburg an. Regenjacken und Regenschirme sind in den kommenden Tagen gute Wegbegleiter.

Wolken, Regen und einzelne Gewitter dürften in den nächsten Tagen den Hamburger Himmel dominieren. Am Sonntag soll es zunächst stark bewölkt sein und dann Richtung Nachmittag auflockern.

Wolken, Gewitter und Regen bescheren Hamburg herbstliche Tage

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In der Nacht zum Montag werden ebenfalls Wolken erwartet, zudem können einzelne Gewitter auftreten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen um die 13 Grad und mäßigem Wind.

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Am Montag soll das Wetter wechselnd bis stark bewölkt ausfallen. Mehrere teils kräftige Schauer und Gewitter werden erwartet. Vereinzelte Sturmböen mit bis zu 80 km/h sind möglich. Die Nacht zum Dienstag bleibt regnerisch und wolkig. An der Nordsee sollen erneut Gewitter auftreten. Auch stürmische Böen werden an der See erwartet.

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Der Dienstag wird begleitet von Regen, Schauern und vereinzelten Gewittern, so der DWD. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad. An den Küsten wird erneut mit teils starkem Wind gerechnet, im Landinneren soll dieser aber eher schwach ausfallen.

Regen und Wolken sollen die Nacht zum Mittwoch dominieren. Die Temperatur könnte auf rund 12 Grad fallen. Der Mittwoch bleibt dann wolkig bis stark bewölkt. Von Westen könnten Schauer und einzelne Gewitter aufziehen. Richtung Donnerstag soll das Wetter ähnlich herbstlich bleiben: Regen, Gewitter und Wolken. Der Herbst ist da, könnte man sagen. (esk)