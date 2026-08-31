Heute kracht es in Hamburg so richtig: Sturmböen, Gewitter und Regen erwartet. Ist der Herbst jetzt da?

In Hamburg soll es am Montag heftig schütten und stürmen. (Archivbild) picture alliance / Geisler-Fotopress | Christopher Tamcke/Geisler-Fotop

Der Herbst scheint in Hamburg angekommen zu sein. Laut den Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes erwarten Hamburg diese Woche Gewitter, Wind, frische Temperaturen und vor allem Regen.

Am Montag kommt es in Hamburg und Schleswig-Holstein zu kräftigem Starkregen und Gewittern. Die Höchsttemperaturwerte liegen bei etwa 20 Grad. Außerdem kommen starke Winde hinzu – die Böen erreichen bis zu 85 km/h.

Hamburg: Starkregen, Gewitter und Stürme lassen am Dienstag nach

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Gegen Abend und in der Nacht auf Dienstag lassen die Gewitter, der Starkregen und die stürmischen Böen nach. Am Dienstag kann es dann vereinzelt zu Gewittern mit Windböen kommen. Zwischen den Schauern könnte auch mal die Sonne durch die Wolken blicken.

Die Höchsttemperaturen bleiben im Laufe der Woche bei etwa 20 Grad und das Wetter bleibt wechselhaft und herbstlich.