Sturm, Regen, Gewitter: Jetzt wird das Wetter richtig ungemütlich

Schirm raus, Kapuze auf: Das Wetter zeigt sich von seiner rauen Seite! Von Dauerregen bis Sturm ist in dieser Woche alles dabei.

Der Start in die neue Woche wird grau und feucht, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dichte Wolken dominieren, aus Westen zieht immer wieder Regen durch. Erst am späten Nachmittag lockert es auf. Bei maximal 12 Grad bleibt es frisch. Der Wind weht schwach bis mäßig. Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt das Wetter wechselhaft. Es kühlt auf etwa 9 Grad ab.

Wetter in Hamburg: Schauer, aber es wird etwas wärmer

Am Dienstag erwarten die Hamburger einzelne Schauer – an der Nordseeküste sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen in Hamburg leicht auf bis zu 16 Grad. In der Nacht zum Mittwoch lassen die Schauer im Landesinneren nach. Die Temperaturen sinken auf rund 11 Grad.

Am Mittwoch gibt es Wolken und Sonne im Wechsel und nur noch gelegentliche Schauer. Mit 14 Grad bleibt es mild. Der Südwestwind weht meist schwach bis mäßig, an der Nordsee noch etwas kräftiger. In der Nacht zum Donnerstag zieht erneut ein Tief über Hamburg: Die Wolken verdichten sich. Die Temperaturen sinken auf 7 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Klimaentscheid: Bekommt Hamburg ein Fahrverbot für Benziner und Diesel?

Der Donnerstag wird ungemütlich: Dichte Wolken, kräftiger Regen und einzelne Gewitter. Die Temperaturen erreichen etwa 15 Grad. Der Wind erreicht in Böen Sturmstärke, örtlich sogar orkanartige Böen. Auch am Freitag beruhigt sich das Wetter nicht: Die Temperaturen gehen leicht zurück auf etwa 10 Grad. Der Wind bleibt stürmisch. ™