Sturm Joshua sorgt für Sturmflut: Das müssen Sie jetzt wissen

Wind, Regen und Kälte: In Hamburg blieb es in der Nacht ruhig, doch andere Teile Deutschlands hat der Sturm „Joshua” fest im Griff. Für die Nordseeküste sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde voraus. Für die Nordseeküste gibt es eine Sturmflut-Warnung.

„Für die deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr für eine Sturmflut”, warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie am Freitagmorgen. Nachmittags und abends werde das Hochwasser an der ostfriesischen Küste und im Wesergebiet 1 bis 1,5 Meter höher, im Elbegebiet 1,5 bis 2 Meter höher und an der nordfriesischen Küste sogar 2 bis 2,5 Meter höher als normalerweise eintreten. Die Warnung gilt aktuell bis etwa 19 Uhr, dann wird auch in Hamburg der höchste Pegel erwartet.

Grund ist der Herbst-Sturm Joshua, der den Norden im Laufe des Freitagvormittags treffen soll. Dann wird es auch in Hamburg stürmisch. Bereits in der Nacht schlugen die Wellen an den Küstenstädten – wie Wilhelmshaven – höher und setzten dort Teile der Promenade unter Wasser. Das Sturmtief hängt den Experten zufolge über der Nordseeküste fest und bewegt sich nur recht langsam.

Wegen Sturm Joshua: Kreuzfahrtschiff kommt früher nach Hamburg

Der Sturm hat aber schon Folgen für den Schiffsverkehr: Das Kreuzfahrtschiff „AidaPerla“ kehrte früher als geplant aus Norwegen nach Hamburg zurück. Ziel war es, einer möglichen Sperrung der Elbe zu entgehen. Schon Anfang des Monats konnte das Schiff Hamburg nur verspätet verlassen, weil die Elbe wegen einer Schlechtwetterlage für das Schiff gesperrt war.

Die Reedereien FRS Helgoline und Cassen Eils haben Fahrten nach Helgoland am Freitag und übers Wochenende überwiegend abgesagt. Bei der Föhr-Amrum-Linie der Reederei Wyker Dampfschiffs-Reederei kommt es zu Änderungen im Fahrplan: Beim erwarteten Sturm-Höhepunkt am Nachmittag fallen Fähren aus. Ansonsten finden Fahrten entweder früher oder später statt. Der gesamte Insel- und Halligverkehr der MS Adler wurde für Freitag bereits abgesagt. Auch alle Fahrten ab Tönning und dem Eidersperrwerk fallen aus.

Das könnte Sie auch interessieren: „Hosentaschenalarm“: Diese Notrufe werden zum Problem für Retter

Auch an der Ostsee hat „Joshua“ Auswirkungen: Die Reederei Scandlines hat fast alle für Freitag geplanten Abfahrten zwischen Rostock und dem dänischen Gedser abgesagt. Die letzten Abfahrten starten demzufolge 9.00 Uhr. Der reguläre Fahrplan werde ab Samstag wieder aufgenommen. Die Strecke Puttgarden – Rødby fahre trotz des Sturms regelmäßig, hieß es weiter.

Joshua sorgt bei der Bahn für Einschränkungen

Auch bei der Deutschen Bahn kann es zu Einschränkungen kommen. Umgestürzte Bäume sorgten etwa im Saarland und zwischen Karlsruhe und Stuttgart für Verspätungen. Beim Shuttle nach Sylt beobachtet die Bahn nach eigenen Angaben akribisch die Lage. An der nordfriesischen Küste werden Böen mit Windstärke 11 erwartet. Ab Windstärke 10 dürfen Campingfahrzeuge, Motorräder, Pkw mit Anhänger oder Lkw leer oder mit Gefahrgut nicht mehr mitfahren. Ab Windstärke 12 muss der Betrieb eingestellt werden. Der Höhepunkt des Sturms wird bei Sylt gegen 16 Uhr erwartet.

In Niedersachsen ist ein Baum auf die Autobahn A28 gestürzt. Den Angaben zufolge wurde dabei niemand verletzt. Die Fahrbahn war zwar zeitweise komplett gesperrt. Dies habe aber keine nennenswerten Auswirkungen auf den Verkehr gehabt, da zu diesem Zeitpunkt kaum Autos unterwegs waren, erklärte eine Sprecherin. (nf/dpa)