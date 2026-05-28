Sturm, Hagel, Starkregen! Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in und um Hamburg

Nach einem freundlichen Start wird es am Freitag in Hamburg ungemütlich: Der Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Der Freitag beginnt zunächst noch ruhig und warm. In Hamburg sind Temperaturen von bis zu 28 Grad möglich, dazu wird es zunehmend schwül. Doch im Laufe des Nachmittags ziehen von Westen her sehr dunkle Wolken auf – und die haben es in sich.

Gefahr von kräftigen Gewittern in Hamburg

Ab dem Nachmittag steigt die Gefahr von teils kräftigen Gewittern deutlich. Dabei kann es zu Starkregen von rund 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturmböen bis 80 km/h sowie Hagel kommen. Örtlich sind sogar Unwetter nicht ausgeschlossen: Dann drohen bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter und schwere Sturmböen um 100 km/h, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Der Schwerpunkt der Gewitter liegt dabei im Bereich von Dithmarschen bis Lauenburg. In der Nacht zum Samstag ziehen die Gewitter dann langsam ostwärts ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Kind (9) auf dem Weg zur Schule von Auto erfasst – Fahrer flüchtet

Am Samstag beruhigt sich das Wetter wieder. Bei Temperaturen um 23 Grad in Hamburg bleibt es meist heiter, allerdings weht ein frischer, teils böiger Wind. Auch der Sonntag zeigt sich wechselhaft, aber deutlich entspannter als der Gewitter-Freitag. (rei)