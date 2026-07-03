Teils schwere Sturmböen fegen am Freitag über die Küstenregionen. Auch in Hamburg wird es zum Start ins Wochenende ungemütlich.

Am Freitag müssen sich Hamburg auf stürmisches Wetter einstellen. (Symbolbild) picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch

Was für ein Kontrast zu der Rekordhitze vor einer Woche: Dieses Wochenende bringt dem Norden Sturm und Regen! Bis Freitagabend wehen Sturmböen entlang der Küsten. Auch in Hamburg wird es zeitweise richtig ungemütlich.

Vor allem an den Küsten müssen sich die Menschen auf Sturmböen mit bis zu 80 km/h einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Nordfriesland und auf Fehmarn sind sogar einzelne schwere Sturmböen bis zu 90 km/h möglich. Aber auch im Binnenland pfeift der Wind kräftig: Böen zwischen 55 und 65 km/h sind tagsüber möglich. Das sorgt auch für eine lokale Warnung in der Nina-Warn-App.

Stürmisches Wetter an den Küsten erwartet

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Dazu zeigt sich der Freitag unbeständig. Sonne und Wolken wechseln sich ab, immer wieder ziehen Schauer durch. Die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad in Hamburg. Erst in der Nacht zum Samstag beruhigt sich die Lage langsam.

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Doch die Pause hält nicht lange: Bereits am Samstag zieht der nächste Tiefausläufer über den Norden und hat stellenweise schauerartigen Regen im Gepäck. Bei rund 20 Grad frischt der Wind besonders an den Küsten am Nachmittag erneut auf. Böen um 55 km/h sind hier möglich.

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Auch der Sonntag bietet wenig Abwechslung: viele Wolken, immer wieder Schauer, dazu bis zu 22 Grad in Hamburg. Erst im Laufe des Nachmittags lockert es von Nordwesten her stellenweise etwas auf. An den Küsten bleibt der Nordwestwind allerdings kräftig und bringt vereinzelt erneut stürmische Böen. (mwi)