Stürmisch, nass, frisch: Der Sommer wird weggeweht

Der Sommer macht weiter Pause im Norden: Die neue Woche startet wechselhaft. Wolken, Schauer und böenartiger Wind bestimmen das Wetter.

Ein Mann mit Regenschirm blickt auf die Außenalster in Hamburg (Symbolbild). picture alliance / dpa | Dmitrij Leltschuk

Windig, kühl, später wieder nass: Hamburg startet wechselhaft in die neue Woche. Nach letzten Schauern lockern die Wolken am Sonntag zwar zeitweise auf, doch der Wind bläst frisch durch den Norden. Zum Ende der Woche könnte es dann aber doch ein Sommer-Comeback geben.

Der Sommer macht in Hamburg weiter Pause. Statt Badewetter gibt es am Sonntag eine Mischung aus Sonne, Wolken und einem kräftigen Nordwestwind. Vor allem am Vormittag sind noch einzelne Schauer möglich, später bleibt es meist trocken und zwischendurch zeigt sich sogar häufiger die Sonne.

Stürmische Böen am Sonntag erwartet

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Dazu herrschen in Hamburg bis zu 22 Grad. Allerdings sind auch verbreitet Windböen möglich, vereinzelt sogar stürmische Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Noch kräftiger bläst der Wind an den Küsten. Nachts ziehen von der Nordsee her dichte Wolken auf, die Regen im Gepäck haben. Dabei kühlt es sich auf etwa 10 Grad ab.

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Auch die neue Woche beginnt wenig sommerlich. Am Montag dominieren dichte Wolken und immer wieder schauerartiger Regen. Erst am Nachmittag lockert es von Nordwesten her zeitweise auf. Mehr als 20 Grad sind in Hamburg nicht drin, an den Küsten bleibt es mit rund 18 Grad und frischem bis starkem Wind noch etwas kühler.

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Temperaturen steigen ab Wochenmitte

Am Dienstag setzt sich das wechselhafte Wetter zunächst fort. Erneut ziehen Schauer durch, bevor sich am Nachmittag erste Auflockerungen zeigen. Der Wind frischt kräftig auf und kann an den Küsten sogar stürmisch werden. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad.

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Erst zur Wochenmitte gibt es vorsichtigen Grund, auf ein Sommer-Comeback zu hoffen: Schon am Mittwoch zeigt sich das Wetter freundlicher. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt überwiegend trocken und die Temperaturen erreichen rund 20 Grad. Ab Donnerstag soll sich die Sonne dann immer häufiger zeigen – was auch die Temperaturen stetig steigen lässt. (mp)