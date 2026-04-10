mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Im Hamburger Osten waren die U-Bahn-Linien U2 und U4 mehrfach gesperrt. Fahrgäste mussten auf den Ersatzbus umsteigen.

Im Hamburger Osten waren die U-Bahn-Linien U2 und U4 mehrfach gesperrt. Fahrgäste mussten auf den Ersatzbus umsteigen. Foto: IIMAGO / BREUEL-BILD

paid„Strukturell schlechter versorgt“: SPD kritisiert Ersatzverkehr im Hamburger Osten

kommentar icon
arrow down

Es ist eins der größten Infrastrukturprojekte im Hamburger Osten: die Verlängerung der Linie U4 bis zur Horner Geest. 13.000 Menschen sollen dadurch Anschluss ans U-Bahn-Netz erhalten, die Arbeiten laufen seit Jahren auf Hochtouren. Dafür mussten allerdings auch wichtige U-Bahn-Abschnitte für längere Zeit komplett gesperrt werden und Fahrgäste auf den Ersatzbus umsteigen. Das sei alles andere als optimal gelaufen, davon ist die SPD im Bezirk Hamburg-Mitte überzeugt. In der Antwort auf eine neue Anfrage der Partei bewahrheitet sich zudem eine jahrelange Befürchtung.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test