Es ist eins der größten Infrastrukturprojekte im Hamburger Osten: die Verlängerung der Linie U4 bis zur Horner Geest. 13.000 Menschen sollen dadurch Anschluss ans U-Bahn-Netz erhalten, die Arbeiten laufen seit Jahren auf Hochtouren. Dafür mussten allerdings auch wichtige U-Bahn-Abschnitte für längere Zeit komplett gesperrt werden und Fahrgäste auf den Ersatzbus umsteigen. Das sei alles andere als optimal gelaufen, davon ist die SPD im Bezirk Hamburg-Mitte überzeugt. In der Antwort auf eine neue Anfrage der Partei bewahrheitet sich zudem eine jahrelange Befürchtung.





