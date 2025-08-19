Bagger kappt Kabel: Tausende in mehreren Stadtteilen ohne Strom

Dienstagnachmittag, plötzlich war das Licht weg: In Wilhelmsburg und Kirchdorf saßen Tausende Haushalte im Dunkeln. Auch mehrere Hundert Geschäfte waren betroffen.

Gegen 15.45 Uhr wurde bei Baggerarbeiten im Umspannwerk Wilhelmsburg ein Kabel beschädigt, es kam zu einem Kurzschluss. Betroffen waren laut den Energiewerken 2671 Privatkunden und 309 Geschäftskunden – von Kirchdorf-Süd über Wilhelmsburg bis Ochsenwerder. Auch die Ampeln machten an manchen Ecken im Areal schlapp. „Ampeln reagieren empfindlich auf Spannungsschwankungen im Stromnetz“, so ein Sprecher der Energiewerke.

Strom läuft, Kabel wird repariert

Nach einer Stunde war rund die Hälfte der betroffenen Haushalte wieder am Netz. „Durch das eng verbundene Hamburger Stromnetz ist die Umleitung der Energie schnell möglich“, hieß es dazu von den Energiewerken. Auch die andere Hälfte sollte seit dem frühen Abend wieder Strom haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Wasserschaden: Das Rost-Debakel an Hamburgs Sternen-Schatz

Ganz behoben ist der Schaden damit aber noch nicht. Das beschädigte Kabel muss in den kommenden Tagen repariert werden. (apa)