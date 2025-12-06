Stromausfall in Hamburg – mehrere Stadtteile betroffen

Stromausfall in Teilen Hamburgs am Samstagabend: „Es liegt eine Versorgungsunterbrechung im Netzgebiet Hamburg vor“, gaben die Hamburger Energienetze bekannt.

Die Störmeldung ging kurz vor 19.30 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Betroffen sind die Stadtteile Kleiner Grasbrook, Steinwerder und Wilhelmsburg.

Stromausfall: 40 Gewerbebetriebe im Dunkeln

Da es in dem betroffenen Gebiet kaum Wohnbebauung gibt, sind laut Feuerwehr nur eine einstellige Zahl an Privathaushalten und etwa 40 Gewerbebetriebe ohne Strom. Bis 21 Uhr soll die Störung wieder behoben sein. Angaben zur Ursache gab es zunächst keine. (dpa/tst)