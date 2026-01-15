Stromausfall im Hamburger Norden – das ist der Grund

Stromausfall in Poppenbüttel: Gegen 13.30 Uhr fiel am Donnerstag in mehreren Haushalten die Elektrizität aus.

Wie ein Sprecher der Hamburger Energienetze der MOPO sagte, ist eine defekte Muffe die Ursache. Dabei handelt es sich um ein Verbindungsstück zwischen zwei Stromkabeln, das beschädigt wurde.

Stromausfall in Poppenbüttel – dieses Gebiet ist betroffen

In der Folge kam es im Bereich Poppenbütteler Weg und Alsterkehre zu der Unterbrechung der Stromversorgung. Dabei seien 38 Privathaushalte und ein Gewerbekunde betroffen gewesen, so der Sprecher weiter.

Mitarbeiter der Hamburger Energienetze sind vor Ort im Einsatz, um den Schaden zu beheben. Nach aktuellem Stand soll die Stromversorgung zwischen 19 und 20 Uhr wieder vollständig hergestellt sein.