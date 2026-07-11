Der öffentliche Nahverkehr mit seinen analogen Prozessen steht sich oft selbst im Weg, findet die HVV-Chefin. Was das Verkehrsunternehmen plant, klingt nach einem Science-Fiction-Szenario.

Anna-Theresa Korbutt (47) ist seit über fünf Jahren Chefin beim HVV – seit ein paar Wochen und dem überraschenden Abgang von Raimund Brodehl führt sie das Unternehmen vorübergehend allein. Im MOPO-Interview wehrt sie sich jetzt gegen interne Streitgerüchte und erklärt, wie sie mit Künstlicher Intelligenz (KI) den Nahverkehr revolutionieren möchte.

MOPO: Frau Korbutt, turbulente Wochen beim HVV: Nach dem überraschenden Abgang von Raimund Brodehl führen Sie das Unternehmen nun wieder allein. Wie erleben Sie diese Phase?

Anna-Theresa Korbutt: Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich beim HVV alleinige Geschäftsführerin bin. Als Dietrich Hartmann 2022 in den Ruhestand gegangen ist, gab es ebenfalls eine Lücke, bis Raimund Brodehl eingesetzt wurde. Dass es überhaupt zwei Geschäftsführer gibt, geht auf Statuten aus der Umgründung des HVV in den 1990er Jahren zurück. Damals sollte es einen Verantwortlichen für Hamburg und einen für das Umland geben. Ob das heute noch so erforderlich ist, sei dahingestellt.

Anzeige

Hat es Sie geärgert, dass in einigen Medien spekuliert wurde, Sie seien am Abgang Brodehls und auch des Hochbahn-Chefs Robert Henrich wenige Wochen zuvor schuld?

Total. Ich weiß nicht, woher das kommt, mir zu unterstellen, ich würde mich mit allen streiten und deshalb würden alle gehen. Ich habe doch keinen Zugriff auf das Angestelltenverhältnis von Robert Henrich oder Raimund Brodehl. Wir hatten beim HVV eine ausgeglichene Situation in der Geschäftsführung.

Anzeige

Spannungen wegen der „Max-App“ zwischen Hochbahn und HVV?

Es wurde auch häufiger berichtet, dass es wegen der geplanten „Max“-App Unstimmigkeiten zwischen der Hochbahn und dem HVV gegeben haben soll. Was ist dran? Die „Max“-App der Hochbahn sollte ja eigentlich die „Switch“-App ablösen.

Anzeige

„Max“ ist im Grunde nichts anderes als die Umbenennung unserer „Switch“-App, an die sich dann auch andere Verkehrsverbünde anschließen könnten. „Max“ soll ein neutraler Name sein, damit bei den anderen nicht der HVV im Vordergrund steht. Allerdings stellte sich die Frage: Ist unsere „Switch“-App technisch überhaupt schon so weit, dass wir sie Dritten zur Verfügung stellen können? Die Antwort lautet: Wir arbeiten daran. In Hamburg haben wir ja noch zwei Apps: die HVV-App und HVV Switch. Bevor wir anderen etwas anbieten, müssen wir diese erst zusammenführen.

Die WochenMOPO 28/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Zuhause ist’s am schönsten: 30 Ferien-Tipps von Hamburger Promis und der MOPO-Redaktion • Handgranaten-Anschlag in der Schanze: Dubioses Video wirft Fragen auf • 16 Seiten Sport: Welche Folgen der WM-Skandal für FIFA-Boss Infantino haben könnte • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburgs neues Festival für Fans von lauten Gitarren





Also waren die Emotionen schon sehr hochgekocht?

Das Verhältnis war zeitweise angespannt, aber das war im vergangenen Jahr. Inzwischen arbeiten wir daran, gemeinsame Perspektiven aufzubauen. Ich bin gerade sehr zufrieden, dass wir dabei in ein gutes Arbeitstempo gekommen sind.

Wie wird der HVV der Zukunft aussehen?

Ich setze große Hoffnung in unsere Künstliche Intelligenz „MIA“, die wir derzeit entwickeln. Ich bezeichne sie immer als „Siri“ oder „Alexa“ des ÖPNV. Sie sagen einfach: „Hi, ich möchte nach Altona und hinterleg mir ein Ticket“ – und dann macht sie das. Sie müssen keine App öffnen, keinen Kaufvorgang starten und nichts heraussuchen. Das lässt sich später auch auf den Kundenservice ausweiten. In der Welt von morgen müssen Sie dann nicht mehr stundenlang in einer Service-Hotline warten oder – noch schlimmer – bei 36 Grad im überfüllten Reisezentrum Schlange stehen. Sie öffnen einfach den Chatbot und kommunizieren mit ihr.

Das heißt, das läuft dann über die HVV-App?

Das wäre die „Pocket“-Version. Wir wollen aber auch sogenannte „Ports“ im Stadtgebiet aufstellen. Die sehen aus wie große Werbetafeln, mit ihnen kann man aber sprechen, nach dem Weg fragen, Tickets kaufen oder Hilfe bekommen – übrigens in 146 Sprachen. In einer Großstadt wie Hamburg, die zudem stark vom Tourismus lebt, muss es möglich sein, Kundenanliegen in der jeweiligen Sprache zu bearbeiten.

Die Künstliche Intelligenz „MIA“ soll dabei helfen, den schnellsten HVV-Weg zu finden oder ein Ticket zu kaufen. HVV

Wäre das dann auf den HVV begrenzt?

Nein, das funktioniert wie Google Maps. Sie fahren in eine Stadt und die KI zieht sich die erforderlichen Daten aus dem Internet. Momentan leidet unsere Branche darunter, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Mit der KI kann ich sagen: Wenn ihr mitmachen wollt, super, dann arbeiten wir zusammen. Ein vergleichbares Projekt gibt es in Deutschland bislang noch nicht.

HVV-Chefin: Wann die ersten KI-Ports aufgestellt werden könnten

Ist die KI denn überhaupt schon so weit?

„MIA“ steckt noch in der Anfangsphase, natürlich erzählt sie manchmal auch noch Unsinn. Aber die Technik wird immer besser. Meine kleine Tochter hat schließlich auch drei Jahre gebraucht, bis sie fließend sprechen konnte.

Wo und wann werden denn die ersten Ports in Hamburg aufgestellt?

Zum Verkehrskongress UITP im Juni 2027 in Hamburg wollen wir eine weiterentwickelte Version vorstellen. Danach kann man schauen, ob bereits ein erster Port am Hauptbahnhof bei den S-Bahnen, am Flughafen oder in den Landkreisen aufgebaut wird. Mit Prognosen bin ich allerdings immer vorsichtig. Wie schwierig die sind, sehen wir beispielsweise auch beim Thema autonomes Fahren.

Wird das autonome Fahren den HVV denn in den kommenden Jahren prägen?

Ja, das Thema wird kommen – auch beim HVV. Aber ich glaube nicht, dass wir in Hamburg mit kleinen autonomen Bussen alle Probleme des Nahverkehrs lösen werden. Das ist eher ein Thema für den ländlichen Raum, wo es keine regelmäßigen Taktungen gibt. Wirklich große autonome Busse sind noch Zukunftsmusik. Dafür braucht es dann auch wieder umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen in den Städten. Und da ist Deutschland wirklich ein schwieriges Pflaster.

Inwiefern?

Egal, wie man es macht: Man kann es nie allen recht machen. Eine neue U-Bahn-Linie wie die U5 finden zwar alle toll, dafür braucht es aber natürlich große Baustellen. Der Platz in den Städten ist eben begrenzt.