Seit über zehn Jahren brodelt am Grindelhof der Streit um einen bislang unbebauten Hinterhof: Die Anwohner wollen einen Neubau auf jeden Fall verhindern, angesichts des Klimawandels brauche es „nicht noch mehr Beton“, argumentieren sie. Der Eigentümer kontert wiederum mit dem in Hamburg dringend benötigtem Wohnraum. Jetzt ist das Thema sogar im neuen grün-roten Koalitionsvertrag des Bezirks gelandet.





