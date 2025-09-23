mopo plus logo
Die Anwohner vom Grindelhof wehren sich seit Jahren gegen die geplante Innenhof-Bebauung. Foto: Florian Quandt

  • Rotherbaum

paidStreit um Innenhof: Politik stellt sich hinter Investor

Seit über zehn Jahren brodelt am Grindelhof der Streit um einen bislang unbebauten Hinterhof: Die Anwohner wollen einen Neubau auf jeden Fall verhindern, angesichts des Klimawandels brauche es „nicht noch mehr Beton“, argumentieren sie. Der Eigentümer kontert wiederum mit dem in Hamburg dringend benötigtem Wohnraum. Jetzt ist das Thema sogar im neuen grün-roten Koalitionsvertrag des Bezirks gelandet.


