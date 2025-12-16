mopo plus logo
Zebrastreifen

Am Langenhorner Markt gibt es jetzt zehn neue Zebrastreifen, die alle über Radwege führen. Foto: Marius Röer

paidGenial oder Geldverschwendung? Streit um Hamburgs kleinste Zebrastreifen

Viele Hamburger werden zweimal hinsehen: Führt da wirklich ein Zebrastreifen über den Radweg? Tatsächlich testet die Stadt dies seit Kurzem in einem Modellversuch. An drei Orten kommen die Mini-Zebrastreifen zum Einsatz – und viele Hamburger diskutieren bereits heftig darüber. Die MOPO hat sich erklären lassen, was das Ganze soll, wer davon profitieren könnte und was das Projekt kostet.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

