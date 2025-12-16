Genial oder Geldverschwendung? Streit um Hamburgs kleinste Zebrastreifen
Viele Hamburger werden zweimal hinsehen: Führt da wirklich ein Zebrastreifen über den Radweg? Tatsächlich testet die Stadt dies seit Kurzem in einem Modellversuch. An drei Orten kommen die Mini-Zebrastreifen zum Einsatz – und viele Hamburger diskutieren bereits heftig darüber. Die MOPO hat sich erklären lassen, was das Ganze soll, wer davon profitieren könnte und was das Projekt kostet.
