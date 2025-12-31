Sie sind achteckig und von außen oft mit Graffiti besprüht: Die berühmten Fahrradhäuschen prägen seit vielen Jahren das Erscheinungsbild von Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Nord. Doch ihre Zeit tickt, in Zukunft sollen sie durch ein neues Modell ersetzt werden – das allerdings nach Jahren immer noch auf sich warten lässt. In Hamburg-Nord sorgen die alten Fahrradhäuschen währenddessen immer wieder für Zoff, denn nicht nur das Denkmalschutzamt, auch die Polizei grätscht immer wieder dazwischen – teilweise zum Ärger der Bezirkspolitik.





