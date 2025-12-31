mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
In Eimsbüttel, Altona und Co. gibt es über 400 Fahrradhäuschen – bald soll es ein neues Modell davon geben.

In Eimsbüttel, Altona und Co. gibt es mehr als 400 private Fahrradhäuschen – bald soll es ein neues Modell davon geben. Foto: Florian Quandt

paidStreit um Hamburgs berühmte Fahrradhäuschen

kommentar icon
arrow down

Sie sind achteckig und von außen oft mit Graffiti besprüht: Die berühmten Fahrradhäuschen prägen seit vielen Jahren das Erscheinungsbild von Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Nord. Doch ihre Zeit tickt, in Zukunft sollen sie durch ein neues Modell ersetzt werden – das allerdings nach Jahren immer noch auf sich warten lässt. In Hamburg-Nord sorgen die alten Fahrradhäuschen währenddessen immer wieder für Zoff, denn nicht nur das Denkmalschutzamt, auch die Polizei grätscht immer wieder dazwischen – teilweise zum Ärger der Bezirkspolitik.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test