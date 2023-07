Streit um Bismarck-Denkmal: Was Hamburg jetzt mit der Statue vorhat

Erst saniert, jetzt umgestaltet – im Rahmen der Initiative „Hamburg dekolonisieren!“ soll das Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark künstlerisch umgestaltet werden. Eine Jury entscheidet nun über den Wettbewerb zur Kontextualisierung der Statue.

Am 5. Juli hat eine unabhängige Fachjury über die künstlerischen Entwürfe zur Kontextualisierung des Bismarck-Denkmals im Alten Elbpark abgestimmt. Laut ihrer Entscheidung sollen die Preisgelder zu gleichen Teilen an die acht Teilnehmer:innen der zweiten Runde verteilt werden. In der ersten Runde hatte die Jury bereits aus 76 Entwürfen die besten acht herausgefiltert.

Internationaler Ideenwettbewerb zu Bismarck-Denkmal

Bereits im August 2022 startete der internationale Ideenwettbewerb, an denen Personen aus der Architektur, der Kunst und der Gesellschaft dazu aufgerufen wurden, das Bismarck-Denkmal zu kontextualisieren. Ziel war es, die historische Bedeutung Bismarcks in Bezug auf den Kolonialismus, Nationalsozialismus und der Diskriminierung kreativ sichtbar zu machen.

Die 13-köpfige Jury, die nun über die eingereichten Ideen entschieden hat, besteht aus Expertinnen und Experten der Wissenschaft, Kunst und Kultur und umfasst ebenfalls Vertreter:innen diasporisch-migrantischer Initiativen. In ihrer Entscheidung gaben sie bekannt, dass kein Ideenentwurf als „einzelne künstlerische Intervention die Aufgabe in ihrer Komplexität und mit all ihren Facetten“ erfüllen konnte. Deswegen solle im nächsten Schritt der „Schwerpunkt auf Vermittlung und gesellschaftlichen Diskurs“ gelegt werden, um das Denkmal umfassend in seinen Kontext einzuordnen.

Alle eingereichten Entwürfe des Wettbewerbs können ab dem 26. Juli 2023 für rund drei Wochen im Museum für Hamburgische Geschichte besichtigt werden. (mp)