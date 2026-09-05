Faustschlag gegen einen Bundespolizisten auf der Reeperbahn: Ein 26-Jähriger soll sich heftig gegen seine Festnahme gewehrt haben. Später kam er wieder frei.

Er mischte sich offenbar in einen Polizeieinsatz ein – und kurz darauf eskalierte die Situation: Am frühen Samstagmorgen soll ein 26-Jähriger am S-Bahnhof Reeperbahn einen Bundespolizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sich anschließend heftig gegen seine Festnahme gewehrt haben.

Nach Angaben der Bundespolizei waren Beamte gegen 4.10 Uhr auf dem Bahnsteig Reeperbahn im Einsatz, um einen lautstarken Streit zwischen vier Personen zu schlichten. Der 26-Jährige sei an der ursprünglichen Auseinandersetzung gar nicht beteiligt gewesen. Dennoch habe er sich plötzlich in die Maßnahmen eingemischt, sich zwischen die Beteiligten und die Polizisten gestellt und lautstark dazwischengerufen.

Eskalation auf dem Kiez: Mann schlägt Polizisten mit der Faust ins Gesicht

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Die Beamten erteilten dem Mann daraufhin einen Platzverweis. Doch der 26-Jährige habe sich geweigert, den Bereich zu verlassen. Zwei Bundespolizisten im Alter von 29 und 34 Jahren wollten ihn deshalb aus dem Einsatzbereich schieben.

Dabei soll der Mann massiven Widerstand geleistet und dem 29-jährigen Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei er in eine abfahrbereite S-Bahn geflüchtet.

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Vier Polizisten bringen Mann zu Boden

Die Bundespolizei forderte Verstärkung an. Schließlich hätten vier Beamte den 26-Jährigen noch in der S-Bahn zu Boden gebracht, gefesselt und festgenommen. Auch dabei soll er sich weiterhin erheblich gewehrt haben. Die Bundespolizisten zeichneten den Einsatz nach eigenen Angaben mit einer Bodycam auf.

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Trotz des Faustschlags und der weiteren Widerstandshandlungen wurde laut Polizei kein Beamter verletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem deutschen Staatsangehörigen 0,61 Promille. Er wurde zum Bundespolizeirevier Altona gebracht. Auch auf dem Weg dorthin soll er weiter Widerstand geleistet, nach den Beamten getreten und sie beleidigt haben.

Faustschlag auf dem Kiez: Ermittlungen wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und nachdem sich der Mann beruhigt hatte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Haftgründe lagen nach Angaben der Bundespolizei nicht vor.

Gegen den 26-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Hamburg. (mp)