Verdi legt nach: Neuer Streik bei der Telekom in Hamburg – „meinen es ernst“

Der Streik bei der Telekom geht in die Verlängerung: Die Gewerkschaft Verdi will in der laufenden Tarifrunde den Druck erhöhen und ruft für Donnerstag in Hamburg erneut zum Streik auf.

Nachdem am Mittwoch bereits Beschäftigte in Schwerin gestreikt hatten, ruft Verdi am Donnerstag, 21. Mai, die rund 800 Beschäftigten der Hamburger Telekom-Standorte zum Streik auf. Auch die Mitarbeiter der Telekom-Shops in Hamburg sind zum Solidaritätsstreik aufgerufen.

„Bei der Demonstration der Streikenden aus dem Norden heute in Schwerin ist deutlich geworden: Die Kolleg*innen meinen es ernst. Wir erwarten in der nächsten Verhandlung ein klar verbessertes Angebot. Für dieses Ziel setzen die Beschäftigten den Streik morgen fort“, so Annett Enter, zuständige Gewerkschaftssekretärin bei Verdi.

Das fordert die Gewerkschaft

Die Streiklokale in Hamburg sind am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr an folgenden Standorten geöffnet: Überseering 2, Budapester Straße 18 und Bauerbergweg 23–25.

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Bei den Verhandlungen fordert Verdi eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Zusätzlich verlangt die Gewerkschaft einen Mitgliedsbonus von 660 Euro pro Jahr. Auch die Vergütungen für Auszubildende und dual Studierende sollen um 120 Euro monatlich steigen; sie sollen zudem einen zusätzlichen Mitgliedsbonus von 240 Euro jährlich erhalten. Die Verhandlungen werden am 26. und 27. Mai fortgesetzt.