Streik im HVV geht weiter: Keine U-Bahnen – und nur eine Handvoll Busse

Der 48-Stunden-Streik bei Hochbahn und VHH geht am Samstag weiter: Wie am Freitag bleibt der U-Bahn-Betrieb komplett eingestellt. Auf einigen Buslinien läuft der Verkehr „nahezu fahrplanmäßig“. Die Lage am Morgen:

Die Hochbahn meldet auch am Samstagmorgen „massive Einschränkungen“ durch den Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder von Freitagfrüh bis Sonntagfrüh aufgerufen hat. Das Unternehmen empfiehlt, auf die S-Bahn oder die Hadag-Fähren auszuweichen, die nicht bestreikt werden. Weitere Möglichkeiten, von A nach B zu kommen, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Streik im HVV: Keine U-Bahnen – diese Busse fahren

Laut Hochbahn wird es auch am Samstag keinen U-Bahn-Betrieb geben. Auch der Busbetrieb läuft nur auf wenigen Linien: Die wichtige Linie 5 verkehre „nahezu fahrplanmäßig“, auch die 180, die 161 und die 561 fahren nach Fahrplan, ebenso die Arenen-Shuttles.

Darüber hinaus gibt es nur auf vereinzelten Linien Busverkehr:

7: 15-Minuten-Takt

23: 20-Minuten-Takt

24: 30-Minuten-Takt

43: 30-Minuten-Takt

150: 60-Minuten-Takt

Nach Ende des Streiks am Sonntag um 3 Uhr morgens werde der gesamte Busverkehr der Hochbahn wieder nach Plan aufgenommen. Bei der U-Bahn könne es aber bis zum Morgen zu Verspätungen kommen.