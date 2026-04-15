Wieder Streik bei der Lufthansa: Jetzt ist das Kabinenpersonal dran!

Der Pilotenstreik bei der Lufthansa ist gerade vorbei, da geht es schon wieder weiter mit den Arbeitsniederlegungen. Jetzt ist das Kabinenpersonal dran! Auch Hamburg ist betroffen.

Am Flughafen Frankfurt am Main wurden am Mittwochmorgen mehrere Flüge annulliert, wie auf der Website des Flughafens zu sehen war. Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat bis Donnerstag (23.59 Uhr) erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Keine Tarif-Einigung: Zweitägiger Streik des Kabinenpersonals der Lufthansa hat begonnen

Bestreikt werden, UFO zufolge, alle Abflüge der Deutschen Lufthansa von den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München sowie alle Abflüge der Lufthansa-Tochter Cityline von Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover.

Grund für den Streik ist nach Gewerkschaftsangaben ein bislang unzureichendes Entgegenkommen der Arbeitgeberseite im Ringen um einen neuen Manteltarifvertrag. Bereits am vergangenen Freitag hatte UFO deshalb zum Streik aufgerufen. Teil der Arbeitskampfmaßnahmen am Mittwoch soll der Gewerkschaft zufolge auch eine Kundgebung in Frankfurt im Umfeld der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa sein, zu denen auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet wird.

Am Donnerstag und Freitag wollen außerdem die Lufthansa-Pilotinnen und -Piloten die Fluggesellschaft erneut bestreiken, wie die Vereinigung Cockpit (VC) ankündigte. Zur Begründung erklärte VC-Präsident Andreas Pinheiro, es gebe keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber.

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Bestreiken will die VC am Donnerstag und Freitag alle Abflüge der Lufthansa von deutschen Flughäfen und alle Abflüge der Lufthansa-Töchter Cargo und Cityline. Ausgenommen sind den Angaben zufolge lediglich Flüge nach Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Lufthansa-Tochter Eurowings wird demnach nur am Donnerstag bestreikt. (dpa)