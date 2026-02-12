Streik am Hamburger Flughafen: Das müssen Reisende heute beachten

Streik bei der Lufthansa: Am Hamburger Flughafen fallen am Donnerstag etliche Flüge aus. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer streikt und warum?

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat einen Warnstreik angekündigt und die Pilotenvereinigung Cockpit einen Streik. Ufo will mit der befristeten Arbeitsniederlegung Verhandlungen zu Tarifverträgen erzwingen. Die Piloten streiken für höhere Arbeitgeberbeiträge zu Betriebs- und Übergangsrenten.

Welche Airlines des Konzerns fliegen?

Grundsätzlich sollen die Starts der Gesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cityline von deutschen Flughäfen bestreikt werden. Die Aktion richtet sich aber nicht gegen alle Airlines des Lufthansa-Konzerns: Die Flüge der ausländischen Gesellschaften Swiss, Austrian, Ita und Brussels Airlines sind ebenso nicht betroffen wie die der deutschen Töchter Eurowings und Discover.

Um wie viele Flüge geht es am Hamburger Flughafen?

Wegen des Streiks sind Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt und München gestrichen worden. Wie auf den Internetseiten des Hamburg Airports zu sehen ist, sind sowohl die Abflüge als auch die Ankünfte zu den beiden Flughäfen abgesagt worden. Von Hamburg aus hatte Lufthansa ursprünglich je zwölf Ankünfte und Abflüge nach Frankfurt sowie je zehn Ankünfte und Abflüge nach München geplant. Zu anderen Verbindungen machte der Airport keine Angaben.

Wie sollen sich Fluggäste verhalten?

Die Lufthansa gab bekannt, sie buche die Kunden, wenn möglich, selbst um. Das Unternehmen werde die Passagiere unter anderem über E-Mail informieren. Das Unternehmen bittet die Fluggäste, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Innerdeutsch reisende Gäste können die Deutsche Bahn nutzen.

Wie geht es am Freitag am Hamburger Flughafen weiter?

Die Lufthansa geht nach eigenen Angaben davon aus, von Freitag an wieder einen weitgehend normalen Flugplan anbieten zu können.