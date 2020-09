Strecke Hamburg-Lübeck: Nach Panne: Gute Nachrichten für Pendler zum Wochenstart

Gute Nachrichten für Pendler! Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck ist wieder zweigleisig befahrbar. Die Züge fahren seit Betriebsbeginn am frühen Montagmorgen wieder regulär, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte.



Wegen Schäden an den Oberleitungen waren am Samstag drei Züge in Schleswig-Holstein liegen geblieben. Besonders gravierend erwies sich die Panne auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Die Panne hatte sich in Bargteheide ereignet. Die Fahrgäste mussten die Züge verlassen.



Aufgrund von Reparaturarbeiten war die Strecke bis zum Sonntagabend nur eingleisig befahrbar. (dpa/mp)