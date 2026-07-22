Weil die Straßen aufgrund von Baustellen gesperrt sind, fahren Radfahrer auf den Gehwegen. Fußgänger berichtet von „Beinahe-Unfällen“.

Eigentlich ist dieser Abschnitt der Bogenstraße für Radfahrer aktuell in beide Richtungen gesperrt. Sarah Jaskulski

Der Beitrag "Wegen Straßensperrungen: Radfahrer weichen auf Gehwege aus, Fußgänger genervt“ erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

In der Bogenstraße und in der Heymannstraße finden aktuelle Bauarbeiten für den Ausbau des Fernwärmenetzes statt. Das hat gesperrte Straßen zur Folge. Während Autos gezwungen sind, den Umleitungen zu folgen, scheinen einige Radfahrer diese Hinweise nicht ernstzunehmen. Stattdessen weichen sie auf die Gehwege aus. Bei Fußgängern sorgt das für Unmut.

Straße dicht, Gehweg voll

Ein Anwohner spricht gegenüber den Eimsbütteler Nachrichten von „Gefahrenstellen für Fußgänger auf Gehwegen im Bauabschnitt Heymannstraße“. Bereits ohne Baustellen sei die Situation durch Fahrradfahrer, Lastenräder und E-Scooter angespannt. Mit den neuen Absperrungen habe sich die Lage deutlich verschlimmert. Immer wieder komme es zu „Beinahe-Unfällen“.

Anzeige

Auch im Baustellenbereich Bogenstraße werde die Situation als „nervig“ empfunden, schildern Passanten vor Ort. Eine kurze Beobachtung zeigt, dass auf dem Gehweg Fahrradfahrer unterwegs sind. Fußgänger versuchen teilweise auszuweichen.

Radfahrer auf Gehwegen: Es drohen Bußgelder

Anzeige

Der Polizei und den Hamburger Energiewerken, die das Fernwärmenetz ausbauen, ist die Lage bekannt. „Dem Polizeikommissariat 17 ist – sowohl durch Hinweise als auch durch eigene Feststellungen – bekannt, dass Radfahrende dort auch die Gehwege anstelle der ausgeschilderten Radfahrumleitungen nutzen“, sagt ein Sprecher der Polizei.

Die WochenMOPO 29/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Vor Hamburgs Toren: Stade zwischen Idylle und Gewalt • Lieblingsplätze: Die schönsten Sonnengärten in der City • 16 Seiten Sport: Die Highlights und Flops der WM • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Kino unter freiem Himmel

Inzwischen habe man die Umleitungsstrecke für die Bogenstraße optimiert und in der Heymannstraße weitere Schilder, die auf die Umleitung hinweisen, ergänzt.

Anzeige

Sofern Polizisten vor Ort Verstöße feststellen, würden diese geahndet. Dabei können Verwarn- bzw. Bußgelder zwischen 55 Euro und 100 Euro anfallen.

Wer den direkten Weg nutzen will: absteigen und schieben

Die Hamburger Energiewerke können selbst zwar keinen Einfluss auf die aktuelle Situation nehmen, richten sich aber mit einer Bitte an alle Verkehrsteilnehmenden: die ausgeschilderten Verkehrsführungen und Umleitungen beachten und insbesondere auf Fußgängerinnen und Fußgänger Rücksicht nehmen.

Außerdem weist ein Sprecher des Unternehmens nochmal darauf hin: „Die Bogenstraße ist zwischen Hohe Weide und Schlankreye für Auto- und Radfahrende in beide Richtungen gesperrt.“ Der Radverkehr wird über die Gustav-Falke-Straße / Heymannstraße / Schlankreye umgeleitet. Für alle, die den kürzeren Weg durch die Bogenstraße bevorzugen, gilt: absteigen und Fahrrad schieben.

So lange bleiben die Baustellen noch

Das Baufeld in der Bogenstraße soll noch bis September andauern. In der Heymannstraße sollen die aktuellen Bauabschnitte voraussichtlich Ende August weiterziehen. Dann wandere das Baufeld weiter in Richtung Hohe Weide.