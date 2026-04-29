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Die Rellinger Straße wurde im Bereich der Grundschule komplett umgebaut.

Die Rellinger Straße wurde im Bereich der Grundschule komplett umgebaut. Foto: Florian Quandt

  • Eimsbüttel

paidStraße nach Streit umgebaut: So schön kann autofrei sein

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Hochbeete statt Parkplätze: Die Rellinger Straße in Eimsbüttel wird schon bald offiziell als Hamburgs erste Schulstraße – also ein für Autos gesperrter Bereich vor Schulen – eröffnet. Für Autos ist die Zufahrt auf Höhe der dort ansässigen Grundschule künftig tabu, dafür soll umso mehr Platz für die Schülerinnen und Schüler bleiben. Unumstritten war das Projekt allerdings nicht – und es musste für einige Monate sogar auf Eis gelegt werden.


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